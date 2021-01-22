AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, AYM'nin Enis Berberoğlu kararını değerlendirdi:

ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Anayasa Mahkemesinin (AYM), eski CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'na ilişkin yeniden verdiği "hak ihlali" kararına ilişkin, "Hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan, değiştirilinceye kadar cari normu uygulamak, yargısal kesin kararın 'ama, fakat' demeden icrasını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Yazıcı, sosyal medya hesabından AYM'nin Enis Berberoğlu kararıyla ilgili açıklama yaptı.

Cari normatif kuralların egemenliği, kesin nitelikli veya kesinleşmiş mahkeme kararlarının herkesi ve her kurumu bağlayıcılığının hukuk devleti olmanın "elifbası" ve hukuksal güvenliğin gereği olduğunu belirten Yazıcı, şunları kaydetti:

"Kuralların ve yargısal kararların amaca ve ulusal çıkarlara uygun olmamasının söylenebildiği haller olsa bile, hukuk devletinde hukuksal güvenlik açısından esas olan, değiştirilinceye kadar cari normu uygulamak, yargısal kesin kararın 'ama, fakat' demeden icrasını sağlamaktır."