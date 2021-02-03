AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Gaziantep Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti:

GAZİANTEP (AA)- AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gaziantep'in yaklaşık 400 bini aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını belirterek bunun dünyada örnek olduğunu belirtti.

Gaziantep Valiliğini ziyaret eden Kurtulmuş, Şeref Defteri’ni imzaladı, Vali Davut Gül'den kentteki gelişmelere ilişkin bilgi aldı. Daha sonra Büyükşehir Belediyesini ziyaret eden Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Gaziantep'te olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentte gözle görülür bir şekilde ilerleme kaydedildiğini belirtti.

Gaziantep'in kabına sığmayan bir şehir olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, sanayisi ve üretimiyle salgına rağmen ihracattaki performansıyla kentin çok önemli mesafe katettiğine dikkati çekti. Gaziantep'in en önemli özelliklerinden birinin de Suriyeli vatandaşları misafir etmesi olduğuna dikkati çeken Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Suriye'de yaşanan insanlık dışı, ceberut, barbarca zulümden, iç savaştan kaçan çok sayıda Suriyeli kardeşimiz burada Gaziantep halkıyla bütünleşerek varlığını sürdürüyor. (Gaziantep) Yaklaşık 400 bini aşkın Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yapıyor, misafirperverliğini ortaya koyuyor, bu bir örnektir. Dünyanın hiçbir ülkesinde böylesine dar bir alanda, her ne kadar komşumuz olsalar da hemen sınırın öteki tarafında da olsalar kültürlerimiz, geleneklerimizde benzerlikler olsa da bu kadar farklı ve çok insanı bir arada tutabilmek, ev sahipliği yapabilmek dünyaya örnektir. Bu bakımdan Gaziantep fevkalade bir örneklik ortaya koyuyor. Zaten şehrin içerisinde yer alan farklı etnik ve kültürel yapıda insanların bir arada beraberce aile ortamında yaşayabilmelerine ek olarak sosyolojik yapının gelmiş olması Gaziantep'in zengin kültürüne katkıda bulunuyor. Bunu görmekten büyük memnuniyet duyuyorum. Kültürel anlamada önemli çıkışlar sağlıyor. Burası medeniyetlerin beşiği, kültürlerin geçiş güzergahında olan bir yer. Yerleşik Anadolu kültürünün temsilcisi olan bir ilimiz. Bu açıdan da Gaziantep'te yapılan çalışmaları önemli bulduğumuzu ifade etmek istiyorum."

Kurtulmuş, Suriye ve Irak'ta yaşanan iç savaşın bir an önce bitmesi, barış, huzur ve selametin yeniden oluşması temennisinde bulundu. Gaziantep'in bölgenin normalleşmesinde çok önemli bir fonksiyonu olacağını dile getiren Kurtulmuş, kentin ciddi, güçlü bir cazibe merkezi olacağını kaydetti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek kentteki çalışmalar ve projeler hakkında Kurtulmuş'a bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Şahin, Kurtulmuş'a yöreye özgü geleneksel lezzetlerden hediye etti.

Kurtulmuş'un ziyaretlerinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta da hazır bulundu.