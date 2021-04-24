AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki:

ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına ilişkin, "Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkı çok iyi bilmektedir. Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, Asala'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulunun 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına Twitter hesabından tepki gösterdi.

Ermeni çetelerinin gerçek yüzünü Müslüman Kürt halkının çok iyi bildiğini belirten Kurtulmuş, "Emperyalizmin yalanlarının arkasına sığınarak, Asala'nın ve ondan türeyen PKK/PYD'nin kanlı yüzünü gizleme çabanız boşunadır. Tarihi kendi politik amaçları uğruna zehirlemeye çalışan HDP'yi telin ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.