AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş'tan Lübnan'a taziye mesajı

ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Lübnan halkına, başkent Beyrut'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu bir depoda meydana gelen patlama dolayısıyla başsağlığı diledi.
Kurtulmuş, patlamaya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:
"Beyrut'ta meydana gelen patlamayı kardeş Türkiye olarak bizler de yüreğimizde hissettik.
Yaşanan faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa, Lübnan halkına başsağlığı diliyorum. Türkiye olarak Lübnanlı kardeşlerimizin yanındayız."