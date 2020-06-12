AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, Libya'daki gelişmeleri değerlendirdi:

TBMM (AA) – SİNAN USLU – AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Libya halkı Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize ve bilhassa yönetimimize gerçekten medyunu şükran olduğunu gösterilerle, ellerinde Türk bayrağını dünyaya göstererek ortaya koyuyor." dedi.

Akbaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin terörle etkin mücadele yürüttüğünü söyledi.

Libya ile ekonomik münhasır bölgelerle ilgili ikili anlaşmalar yapıldığını hatırlatan Akbaşoğlu, Türkiye ve KKTC'nin hak ve menfaatlerini her tarafta korumaya dönük yaklaşımlar ortaya konulduğunu, uluslararası anlaşmalar yapıldığını dile getirdi.

Muhalefetten, Türk askerine, Mehmetçiğimize "lejyoner" sıfatıyla birtakım eleştiriler geldiğini vurgulayan Akbaşoğlu, "Libya'yla ilgili ulusal, stratejik yaklaşımımıza karşı duruyorlar." dedi.

Türkiye ve Libya'nın müşterek milli menfaatlerini gerçek anlamda ortaya koyan bir tablo bulunduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Libya halkı Türkiye Cumhuriyeti'ne, milletimize ve bilhassa iktidara, yönetimimize gerçekten medyunu şükran olduğunu gösterilerle, ellerinde Türk bayrağını bütün dünyaya göstererek ortaya koyuyor." diye konuştu.

Milletin sevinciyle sevinemeyen bir muhalefet olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Milletin hissiyatıyla, düşünceleriyle, yaklaşımıyla, ufkuyla bir türlü bağdaşmayan, evveliyattan gelen ezanla ilgili maalesef birtakım problemleri olan, milletin diniyle, diyanetiyle problemi tescillenmiş birtakım partilerin yanına koltuk değnekliğiyle, ikircikli bir yapıyla, 'mış, muş' gibi davranan bir İYİ Parti gerçekten yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti yönetimini, İYİ Parti seçmeninin bu anlamda kınadığını ifade eden Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"CHP yönetimini de İYİ Parti yönetimini de kendi seçmenlerine ve milletimize karşı saygılı olmaya, aldatmamaya dönük bir yaklaşım içinde olmaya, gerçekleri hep beraber ortaya koyarak milletin isteğine, arzusuna ve değerlerine hep beraber sahip çıkmaya davet ediyorum. Her iki parti yöneticilerine de milli hassasiyetler noktasında hakikaten özenle durulması gereken hususları siyaset malzemesi haline getirmemelerini salık veriyorum."