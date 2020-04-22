AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan 23 Nisan mesajı:

TBMM (AA) – SİNAN USLU – AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "23 Nisan, bin yıllık kadim geleneği atiye taşıyan Milli Mücadele'mizin dönüm noktasıdır." dedi.

Turan, AA muhabirine, TBMM'nin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Milli Mücadele'nin ve gazi Meclis'in 100. yılı dolayısıyla yaşadıkları gurur ve coşkuyu dile getiren Turan, 23 Nisan'ın, bin yıllık kadim geleneği atiye taşıyan Milli Mücadele'nin dönüm noktası olduğunu belirtti.

Milletin, zor bir süreçte bağımsızlık adına önemli bir irade ortaya koyduğunu kaydeden Turan, istiklal mücadelesiyle yakılan meşalenin, Anadolu'ya hakim olan bağımsızlık iradesiyle taçlandığını ifade etti.

– "En büyük gücümüz, birlik ve beraberliğimiz"

Türk milletinin, verdiği destansı mücadeleyle geleceğini belirleyerek, bağımsızlığını tüm dünyaya deklare ettiğini hatırlatan Turan, "Milli iradenin tecelligahı gazi Meclis, milletimizden aldığı güçle, daha güçlü ve daha müreffeh bir Türkiye için daima görevinin başındadır." dedi.

Düşman kuvvetlerinin Polatlı'ya kadar dayandığı bir dönemde bile çalışmalarına devam eden gazi Meclis'in, 15 Temmuz'da olduğu gibi bugün de her koşulda aynı kararlılığını sürdürdüğünü vurgulayan Turan, "Bizlere bu toprakları vatan kılan ecdadımızın emaneti olan bu güzel ülkeyi, her alanda büyütmek, küresel bir aktör haline getirmek en büyük sorumluluğumuzdur. En büyük gücümüz; birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimizdir." diye konuştu.

– "Coşkumuzu evlerimizde yaşayacağız"

Milli egemenlik bayrağının, ebediyete kadar bu topraklarda dalgalanmaya devam edeceğini söyleyen Turan, "Tüm dünyanın salgınla mücadele ettiği zorlu süreçten dolayı bu yıl coşkumuzu, sevincimizi ve heyecanımızı evlerimizde yaşayacağız. Yarın akşam, saat 21.00'de 83 milyon tek yürek Milli Mücadele'nin eşsiz destanı İstiklal Marşımızı evlerimizde, balkonlarımızda ve pencerelerimizde ellerimizde bayraklarımızla okuyacağız." ifadelerini kullandı.

Turan, tüm çocukların, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak, "23 Nisan'ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi ve kuruluşundan bu yana gazi Meclisimizde hizmet eden herkesi saygıyla ve minnetle yad ediyoruz." dedi.