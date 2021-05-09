AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın vefat eden dayısının cenazesi Malatya'da toprağa verildi

MALATYA (AA) – AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal'ın 82 yaşında vefat eden dayısı Başer Beşeren'in cenazesi Malatya'nın Darende ilçesinde toprağa verildi.
Yaşlılığa bağlı nedenlerle dün ilçenin Heyiketeği Mahallesi'ndeki evinde hayatını kaybeden Beşeren'in naaşı, Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından aynı mahalledeki kabristanlığa defnedildi.
Cenazeye Ünal ve Beşeren ailesinin yakınlarının yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Malatya Valisi Aydın Baruş, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de katıldı.