İSTANBUL (AA) – Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İstanbul 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, bugün 3 yıldır büyük bir sorumlulukla taşıdığı AK Parti İstanbul İl Başkanlığı bayrağını büyük bir onurla devrettiğini kaydetti.

Şenocak, dünyadaki hiçbir makamın, AK Parti çatısı altında liderleri, Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan ile yol arkadaşlığı yapmaktan daha değerli olmadığını vurguladı.

Türkiye'nin şahlanışını durdurmak isteyen yabancı güç merkezleri ve onların içerideki siyasi müttefiklerinin el birliğiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırdıklarını belirten Şenocak, şöyle konuştu:

"Çünkü onlar da biliyor ki, Erdoğan demek bağımsız Türkiye demektir. Erdoğan demek vesayet zincirlerini paramparça etmiş milli irade demektir. Erdoğan demek, milli ve yerli olmak demektir. Erdoğan demek, yerli Savunma Sanayi, yerli otomobil demektir. Erdoğan demek şehir hastanelerinden üniversitelere, yollardan barajlara, köprülerden havalimanlarına millet bahçelerinden Ayasofya'nın açılışına kadar milletin hayalini gerçekleştirmek demektir. Elbette daha gidilecek çok yolumuz, daha buluşacak çok hasretimiz var. Bu nedenle de İstanbul'dan haykırıyoruz. Başkanımızın Erdoğan'ın sonuna kadar yanındayız."

Herkesten helallik isteyen Şenocak, "Benim size en küçük bir hakkım geçmişse helali hoş olsun. Biz birlikte İstanbul'uz. Bu davanın bir neferi olarak her zaman ve her yerde kardeşlerimle birlik ve beraberlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Bizi biz kılan en önemli değer vefadır. Vefası olmayanın hiçbir şeyi yok demektir. Bu nedenle vefayı bir an bile unutmadan yürüyeceğiz.İnşallah 2023'te bir dünya lideri olan Genel Başkanımızı bir kere daha hep birlikte Türkiye'nin başkanı yapacağız. Bunu yaparken kasetli kayyumları ve onların Türkiye'ye düşman muhalefet anlayışlarını tarihin çöplüğüne atacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarını arz eden Şenocak, bayrağı devralacak Osman Nuri Kabaktepe'ye muvaffakiyet diledi.

– "Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sadece 15 Temmuz'da değil her zaman duracağız"

AK Parti İstanbul İl Başkan Adayı Osman Nuri Kabaktepe de kadın kollarına, gençlik kollarına, belediye başkanlarına, mahalle başkanlarına, ilçe başkanlarına, teşkilat mensuplarına seslenerek sözlerine başladı.

Kabaktepe, "Ey küresel hegemonlar. Siz köle olun, biz sizi yöneten egemenler olacağız.' diyen emperyalist güçler, sizin karşınıza bir Ömer gibi çıkıp, Ömer'in o gür sesiyle 'Dünya 5'ten büyüktür.' diyen liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında sadece 15 Temmuz'da değil her zaman duracağımızı bilmenizi istiyorum." ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

"Tüm güçlerinizle gelseniz de tüm teknolojinizle insanlığı hapsetseniz de uydunuzla yatak odalarınızı dinliyoruz diye insanları bir hapishaneye, bir korku tüneline sokmak isteseniz de biz sizin gücünüze tapmıyoruz. Biz gece kara kütüğün üzerinde zifiri karanlıkta yürüyen kara karıncanın kalbinin nabzını kalp atışını tutan Allah'a tapıyoruz. Bu inancımız liderimizin arkasında her zaman her mekanda durmayı gerektirecek. Bunu bilerek yeni 15 Temmuzları hesaplayın. Size daha çok zarar görmemeniz için sadece İstanbul'dan başlangıç uyarısını yapıyorum."

Çağ açıp çağ kapatmış, üç büyük imparatorluğa başkanlık yapmış, dünyayı asırlarca yönetmiş, mazluma ümit, şaire ilham olmuş bütün kültürlerin, medeniyetlerin ana kucağı bu şehirde, bu teşkilat sorumluluğunun şahsına tevdi edildiğini hatırlatan Kabaktepe, bundan dolayı duyduğu onuru dile getirerek, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

Kabaktepe, bu kutlu dava için bugüne kadar hizmet eden Bayram Şenocak'a, il yönetim kurulu üyelerine, geçmişte görev yapmış il başkanlarına ve teşkilat mensuplarına şükranlarını sundu.

– "AK Parti hareketi, liderinin öncülüğünde yüzlerce başarıya imza attı"

Kabaktepe, "Bu bayrağı devralırken şunun bilincinde olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu topraklardaki davamız çağları aşan bir davadır. Bu dava Sultan Fatih'in davasıdır. Bu topraklarda beka mücadelesi veren Abdülhamit Han'ın, davasıdır. İstiklal harbini veren ecdadımızın sevdasıdır. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal'in istiklal davasıdır. Tabii ki bu dava liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın adalet, hak, mazlumun sesi olma davasıdır. Bu dava bu topraklarda bin yıllık var oluşun ve 200 yıllık çetin bir mücadelenin avazıdır. Bu dava lider, ülke davasıdır. Bu dava dünyadaki tüm mazlumların umut davasıdır." diye konuştu.

Osman Nuri Kabaktepe, davaların ve fikirlerin liderleri ve aksiyonlarıyla hayat bulduklarını, aldıkları neticelerle güç kazandıklarını ve geleceğe doğru sürekli yeni hedefler koyup ona göre adım attıklarını anlatarak, "AK Parti hareketi, liderinin öncülüğünde teşkilatlarının fedakarlıklarıyla geçmişte yüzlerce başarıya imza attı. Bugün hareketimizin ilk günkü heyecanını ve ruhunu taşıyarak karşınıza geldik. Ancak o ruhu ve heyecanı her daim koruyacağımızı da ifade ediyoruz." dedi.

Bugün Türkiye'yi 21. yüzyılın ötesine hazırlayacak, lider ve büyük Türkiye idealini gerçekleştirmek için yola çıktıklarını aktaran Kabaktepe, bunu da ancak Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki AK Parti kadrolarının yapabileceğini söyledi.

İlk etapta 2023 ve 2024 seçimlerini kazanacaklarını belirten Kabaktepe, şunları kaydetti:

"Bu bir bayrak yarışıdır. Başkanlıklar gelip geçicidir. Aslolan davadır. Aslolan sizlersiniz. Esas olan gönül bağıdır. Teşkilat işi gönül işidir. Gönül işi muhabbetle sağlanır. Gençler, bizler bu ülkede sessiz devrimi gerçekleştiren Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğiyle hep beraber bu günlere geldik. Ancak unutmamalıyız ki, yapacak daha çok işimiz var. İnanıyorum ki sevgili gençler, sizde de bunun üstesinden gelecek mangal yürekli adam çok. Yüksek teknoloji devrimi ve dijital dönüşümü sizinle gerçekleştireceğiz. Ülkemizi sizinle yarınlara taşıyacağız."

Gönül kazanmaya, gönüller yapmaya, milletle birlikte yürümeye, hizmetin aşığı, hırsın düşmanı olmaya geldiklerini belirten Kabaktepe, kadın kollarına şöyle seslendi:

"Bugüne kadar kazanılan her başarının arkasında sizler varsınız. Yine sizlerle birlikte yollara düşeceğiz. Bugüne kadar ulaşamadığımız kim varsa ayağına gidip ona ulaşacağız. İstanbul'u sokak sokak, karış karış dolaşacağız. Kapısını çalmadık, derdiyle dertlenmedik kimse bırakmayacağız. İstanbul'da seferberlik yoluyla çalışacağız. İstanbul teşkilatı olarak, İstanbul kadar kuşatıcı, çoğulcu, renkli, kapsayıcı, geniş ufuklu, sevgi dolu, gönlü geniş olacağız."

Kabaktepe, İstanbul teşkilatı olarak tarihiyle inancıyla insanıyla ve ruhuyla kendilerinin olan İstanbul'u yeniden kazanacaklarını sözlerine ekledi.

– Notlar

Kongre için İstanbul'un ilçelerinden partililer, üç ayrı arama noktasından geçerek Sinan Erdem Spor Salonu'na geldi.

Sinan Erdem Spor Salonu Türk Bayrakları ve AK Parti bayraklarıyla süslenirken Cumhuriyetin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları asıldı, tribünlerde dev Türk bayrağı açıldı.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sahneye çağrıldığı sırada tribünlerde bulunan partililer cep telefonlarının ışıklarını yakarak tezahüratta bulundu.

Kürsüdeyken "Bana her şey seni hatırlatıyor" şarkısı seslendirilen Erdoğan, konuşmasının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve eşi ile yeni AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi yanına davet ederek fotoğraf çektirdi. Şenocak, Erdoğan'a ahşaba dağlama yöntemiyle yazılan Kur'an-ı Kerim hediye etti.