ANKARA (AA) – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, AK Parti Kadın Kolları teşkilatının partiyi 2023'e taşıyacağını söyledi.

Çam, Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Kadın Kolları 6. Olağan Kongresi'nde yaptığı konuşmada, her daim Türk kadının meselelerine sahip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla şükranlarını sundu.

Gönüllülük esasıyla 2002'de Ankara'da başladığı AK Parti'li döneminin hızla akıp geçtiğini ifade eden Çam, 2015'ten bu yana iki dönemdir Kadın Kolları Başkanlığı görevini yürüttüğünü anımsattı.

Bu görevi, başkan adayı AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir'e devretme vaktinin geldiğini ifade eden Çam, "Gece gündüz demeyip fedakarca çalışan MYK ve MKYK üyelerimizin de vazifelerini yeni arkadaşlarımıza teslim etme günü. Bu emaneti, teslim aldığımız gün daha ileriye taşımanın azmi ve heyecanı içinde olmuşsak, görevi devralacak başkanımız ve ekibinin de çıtayı çok daha ileri noktalara taşıyacağına olan inancımız tamdır. Bizde görevler ve hedefler asla kişilere bağlı değildir. Asırlardır devam edegelen o mübarek yürüyüşün gerçek sahibi, milletimiz adına tüm yükleri omuzlamış olan Cumhurbaşkanımız, liderimizdir." diye konuştu.

Çam, hizmet kervanının yükünün bazen çok ağırlaştığını, kervanın bazen dondurucu ayazlardan bazen de yakıcı, dikenli çöllerden geçtiğini söyledi.

Kervanın asla yolda kalmayacağını anlatan Çam, "Kervan, dağları tepeleri aşar ve er geç menziline varır. Burada en önemli husus kervansız kalmamaktır. Kervanlar ise ancak başsız kalırsa dağılır, tarumar olur. Allah kervanımızın mensuplarını daha da çoğaltsın. Liderimizi uzun ve kudretli ömürlerle daim eylesin." ifadelerini kullandı.

Çam, "ak kadınların" sayısında büyük artış olduğunu, son 6 ayda üye artışının 557 bini aştığını, ortalama ayda 100 bin, günde ise 3 bin yeni üyenin partilerine kaydolduğunu dile getirdi.

Mazlum coğrafyadaki kadınların umudu olma bilinciyle diklenmeden dik durabilen, okuyan, yazan, çizen, söyleyecek sözü, tarih yazacak azmi ve adeta bir kartopu gibi genişleyen kadroların ümitvar olmalarına vesile olduğunu vurgulayan Çam, şunları kaydetti:

"Değerli kardeşim Ayşe Keşir'in başkanlığında güçlü bir takımın kuruluyor olmasıyla inşallah bu şanlı hareket çok daha büyük zaferlere imza atacaktır. Bilerek ya da bilmeyerek varsa tüm taksiratıyla önce Allah'tan, sonra liderimizden, sonra da siz dava arkadaşlarımızdan af diliyoruz. AK Parti Kadın Kolları teşkilatımız, partimizi, önemli ve kritik katkılar yapmak üzere 2023'e taşıyacak ve tüm seçimlerden zaferle çıkmamıza vesile olacaktır. Bu kutlu yolda zorluklara göğüs gererek, nefislerin oyunlarına yenik düşmeden, bizi biz yapan değerlerimizden ayrılmadan sabırla, azimle, başarılarla dolu yürüyüşümüzün daim olmasını dilerim. Kongre sürecimizde yoğun ve titiz çalışmalar yürüten başkan yardımcılarıma, MKYK üyelerimize, il ve ilçe kadın kolları başkanlarımıza teşekkürlerimi sunarım."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Adayı Ayşe Keşir ise kadınların ekonomik, sosyal, siyasal hayatın her alanında etkin şekilde bulunmasının o toplumun gelişmişlik göstergesi olduğunu belirtti.

Yeni başarı hikayeleri yazan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Keşir, 2001'den bugüne alın ve akıl teri döken, kutlu yolu adım adım inşa eden her kademedeki dava arkadaşlarına teşekkür etti.

Hayme Ana'nın, Halime Hatun'un, Kara Fatma'nın, Nezahat Onbaşı'nın taşıyıp kendilerine emanet ettiği kutlu mirasın 20 yıldır AK Parti'li kadınların omuzlarında yükseldiğini anlatan Keşir, şunları söyledi:

"Tam 20 yıldır Türkiye'de, kadınların eğitim, istihdam ve siyasette tüm gücünü, potansiyelini kullanabilsin diye var gücümüzle çalışıyoruz. AK Parti sadece bir siyasi parti değildir. Tüm seçimlerde, kongrelerde yeni insan kaynağı yetiştiren bir siyaset okuludur. Bugün Selva başkanımızın çok uzun emekler verdiği bir bayrağı devralacağız. Bu bayrağı bir sonraki hedefe kadar durmadan, yorulmadan taşıyacağız. Elbette ki biliyoruz çıtamız çok yüksek onun ve ekibinin sayesinde. 2023 ve 2071 büyük Türkiye hedeflerine doğru hızla ilerleyen ülkemizde, suskun dünyanın hür sesi olan liderimiz Recep Tayyip Erdoğan'ın emanetini taşıdığımızı ve bu aziz milletin bizden beklentisinin olduğunun farkındayız. Bizler, büyük Türkiye'nin kadınları olarak, çocuklarımız için bu güzel ülkenin yarınları için Kızılelma'dan asla vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. Maziden atiye kurduğumuz köprüde bizi biz yapan değerlerimizle yine yeniden buluşarak büyük Türkiye'yi kadın, erkek hep birlikte inşa edeceğimize yürekten inanıyorum."