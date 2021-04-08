AK Parti Kadın Kolları 81 ilde “kadın emeği ve istikbali” temalı programlar düzenleyecek

ANKARA (AA) – MUHAMMED TORUNTAY – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Türkiye genelinde düzenleyecekleri "Kadın Emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları"nda, 25 bin kadına ulaşmayı planladıklarını belirterek, "Hem ekonomiye hem kalkınmaya geri dönüş olmasını bekliyoruz." dedi.

Ayşe Keşir, Kadın Kolları'nın çalışmalarına ilişkin, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

AK Parti Kadın Kolları olarak devraldıkları gelenek ile saha programlarına bu hafta Hakkari ile başlayacaklarını belirten Keşir, Hakkari ve Yüksekova'yı, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2002 seçimlerinde ilk seçim beyannamesi ve ilk mitingini orada yapması sebebiyle seçtiklerini söyledi.

Hakkari ziyaretinde, sadece teşkilat çalışmaları ve buluşmaları yapmayacaklarını ifade eden Keşir, "Biz aslında, gittiğimiz ilin kadınlarına, kırsal kalkınma ve kadın emeğine yönelik, bir proje, bir gelecek bırakarak ayrılmak istiyoruz. Onun için 'Kadın emeği Türkiye'nin İstikbali Buluşmaları' yapacağız. 81 ilde bunu projelendirdik." bilgisini verdi.

KOSGEB, Tarım İl Müdürlüğü, İŞKUR, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarının kadın kooperatiflerine yönelik hibelerinin bulunduğunu anımsatan Keşir, "Bunların bir kısmı tarıma ve kırsal kalkınmaya yönelik ama bir kısmı kadın girişimciliğine yönelik. Biz bunların her birini, o ilin sosyolojik ve coğrafi durumuna göre bir planlama yaparak, o ilde doğru uygulama örneklerini, yani o ilde daha önce bu uygulamaları kullanmış başarı öykülerini vatandaşlarımızla tanıştıralım istiyoruz. Hem de bu projeleri onlara anlatalım istiyoruz." diye konuştu.

-"Kadınların hayal güçlerini güçlendirelim istiyoruz"

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, illere gitme nedenlerinin büyük kısmının, "kadın emeği buluşmaları" olacağını belirterek, şunları söyledi:

"Biz oradan ayrılırken aslında kadınların hem hayal güçlerini güçlendirelim hem de kırsal kalkınmada ev ekonomisinde ve kadın emeğini değerlendirmede onlara bir proje, bir başlangıç noktası bırakalım istiyoruz. İlden ayrılırken bütün planımız bu. Yaklaşık Türkiye genelinde 25 bin kadına ulaşmayı planlıyoruz bu şekilde, il ortalamasını aşağı yukarı 300 gibi aldık. 25 bin kadına ulaştığımızda, bunun belli bir oranda da artık hem ekonomiye hem kalkınmaya geri dönüş olmasını bekliyoruz. Çünkü, o illerde projeleri başlattığımızda, bu ilk toplantılardan sonra muhtemeldir ki kadınların bazı girişimleri olacak ve biz il teşkilatlarımız, kadın kolları başkanlıklarımız aracılığıyla, onların o girişimlerini, projelerini yerel bazlı takip etmelerini sağlayacağız. Bir anlamda mentorluk yapacağız, onlara böyle bir desteğimiz olsun istiyoruz."

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Türkiye nüfusunun yarısını oluşturan kadınların, kalkınmada ve ekonomide yerlerini etkin şekilde ifade etmek istediklerini vurgulayarak, "AK Parti, yıllardır yaptığı uygulamalarla hem kadın emeğini destekleme hem istihdam teşvikleriyle, pek çok uygulamayla aslında bunun çok önünü açtı. Ama biz, biraz daha tabanda, vatandaşlarımız nezdinde, bunun bilinirliğinin ve uygulanabilirliğinin artmasını istiyoruz. Bu projeye bunun için başladık." değerlendirmesini yaptı.