AK Parti Malatya milletvekilleri ve STK temsilcilerinden bazı emekli amirallerin açıklamasına tepki

MALATYA (AA) – AK Parti Malatya milletvekilleri ve bazı sivil toplum örgütü temsilcileri, bazı emekli amirallerin yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, yazılı açıklamasında, Türkiye'nin artık millete ve milletin iradesine meydan okunacak bir ülke olmadığını ifade etti.

Bildiriye destek verenlere de tepki gösteren Çalık, "İtinayla had bildirilir. Darbe yapmak isteyenlerin, darbelere destek verenlerin sonunu unutmayın. Yoksa bu aziz millet size itinayla haddinizi bildirir. 103 amiral eskisi ve İYİ Parti İzmir Milletvekili Aytun Çıray gibiler haddinizi bilin." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyesi ve Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci de söz konusu açıklamalardaki hedefin tüm Türkiye ve demokrasi olduğunu belirterek, "Türkiye'de darbeler dönemi halkın iradesi ve Cumhurbaşkanımızım kararlı duruşuyla tarihin kara sayfalarına gömülmüştür. Bu emekli amiraller bilsin ki artık o bildirilerle müdahale edebildikleri o eski Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

Tüfenkci, darbelerin ya da darbe bildirilerinin millete ve ülkenin bölünmez bütünlüğüne yapılmış en büyük kötülüklerden olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bugün birçok ülke darbelere karşı Türkiye'nin duruşunu örnek almaktadır. Kendilerini halkın, milletin, ülke menfaatlerinin üstünde gören statükocuların kendi talepleri ve istekleri doğrultusunda yönetimi ve toplumu şekillendirme çabaları beyhude bir çabadır. Biz darbeler dönemini 15 Temmuz’da ayaklarımızın altına aldık. Bazı emekli amirallerin geçmişteki kötü ve çirkin olayları hatırlatan bir yöntem ve üslupla bildiri yayınlaması kabul edilemez. Bu yöntem ve üslubun siyasi hayatımızda neye karşılık geldiği bellidir. Bir dönem taşıdıkları üniformayı ve sıfatları istismar eden bu kişilerin açıklaması yok hükmündendir. Bu yaptıkları hem milli iradeye hem de bir dönem taşıdıkları üniformaya saygısızlıktır. Bu, vesayet özlemiyle tutuşan bir zihniyetin canlı olduğunun da kanıtıdır. Tekrar hatırlatmakta fayda var. Topluma ve devlete dair her şeyi dizayn etmeye çalışan bu vesayet aklı eski Türkiye'de kaldı."

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır ise birkaç hadsiz emekli amiralin bir bildiriyle ayar vermeye kalkıştığını ifade ederek, "15 Temmuz'da ayar vermeye çalışanlara aziz milletimiz gerekli dersi ve cevabı vermiştir. Milli iradenin üstünde başka hiçbir güç yoktur. Reisin dediği gibi, 'topunuz gelin." ifadelerini kullandı.

AK Parti Malatya Milletvekili Hakan Kahtalı da dış güçlerin ezik uzantılarının büyüyen Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini anlatarak, milletin darbe meraklılarına 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazır olduğunu belirtti.

Bildirinin yok hükmünde olduğunu aktaran Kahtalı, şunları kaydetti:

"Belli ki bazı apoletliler 15 Temmuz’dan ders almamışlar. Eski Türkiye sevdalısı vesayetçi bu hadsizler, ayaklarımızın altında olan sözde bir bildiri ile akıllarınca siyasete ve millete ayar vermeye çalışıyorlar. Dış güçlerin ezik uzantıları şunu iyi bilsinler ki ne yaparlarsa yapsınlar, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde büyüyen Türkiye’nin önünü kesemeyecekler. Artık gücünü milletten alan bir Türkiye var. Bu aziz millet, darbe meraklılarına 15 Temmuz’da olduğu gibi bir kez daha en güçlü cevabı vermeye hazırdır. Hodri meydan."

– STK temsilcilerinden tepki

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin ise demokrasi ve hukuk dışı hiçbir girişimi kabul etmediklerini, boyun eğmediklerini, korkmadıklarını ve çekinmediklerini belirtti.

Demokrasi dışı adımlar karşısında her şartta ve koşulda devletin yanında olduklarına dikkati çeken Keskin, şunları kaydetti:

"Unutmayın, 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı Türk milleti destansı bir cevap vermiştir, ülkesini işgal ettirmemiş, iradesini emperyalizme teslim etmemiştir. Bugün de aynı kararlılık ve inanca sahiptir. Türk milleti, bildirilerini seçimlerde kendi imzasıyla sandıkta veriyor. Hiç kimse bizlerin sabrını sınamasın. Haddinizi bilin. Milletimiz, vatanını, mavi vatanını, demokrasisini, milli iradesini sonuna kadar koruyacak, kollayacak ve toprağına, bayrağına, ezanına ahirete kadar sahip çıkacaktır. Hodri meydan."

Memur-Sen Malatya İl Temsilcisi Hüseyin Söylemez ise emekli de olsa bazı darbe heveslilerinin siyasete müdahale etme, millet iradesine çelme takma, darbe çığırtkanlığı yapma ve gayrı milli odaklara selam çakma hastalığının devam ettiğini belirtti.