AK Parti Malatya Milletvekillerinden ABD Başkanı Biden’ın 1915 olaylarını “soykırım” olarak nitelemesine tepki:

MALATYA (AA) – AK Parti Malatya Milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı ile Ahmet Çakır, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelemesine tepki gösterdi.

TBMM Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırma Komisyonu Başkanı da olan Çalık, sosyal medya hesabından şunları kaydetti:

"Dünyanın en asil milletiyiz. Tarihin en alnı ak insanları olan şanlı ecdadımızla gurur duyuyoruz. Tarihimizde asla soykırım yoktur. Sözde soykırım meselesi siyasi malzemeden başka bir şey değildir. Milyonlarca masumun katili olan ABD yönetiminin iftiraları yok hükmündedir."

Bülent Tüfenkci de sosyal medya hesabında, "ABD Başkanı Biden’ın kendi tarihine ve bugününe bakmasını tavsiye ediyor, mesnetsizce yaptığı açıklamayı şiddetle reddediyoruz." ifadelerine yer verdi.

Hakan Kahtalı ise sosyal medya hesabından, şu açıklamayı yaptı:

"Tarih cümlelerle değişmez ve yazılmaz. Türkiye olarak Ermeni soykırımı safsatasını asla kabul etmiyoruz! Bizim tarihimizde soykırım arayanlar önce kendi tarihlerindeki vahşetle yüzleşsinler."

Ahmet Çakır da sosyal medya hesabında, "Kuruluşu 70 milyon Kızıldereli, 30 milyon Afrikalıya yapılan soykırımla başlayan, Kore'den Japonya'ya, Afganistan'dan Irak'a kadar milyonlarca insanın kanı ile varlığını sürdüren bir ülke ve onun seçimleri bile tartışmalı başkanı dedi diye şanlı tarihimize leke düşmez!" ifadelerini kullandı.