AK Parti Sözcüsü Çelik, MYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu: (2)

ANKARA (AA) – AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Haydut devlet olan Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları, zalim ve mazlumu eşit kefeye koymaktır. İşgalci olanla toprağı işgal edileni eşit kefeye koymaktır. Bu da hukukun açık bir ihlalidir." dedi.

Çelik, Parti Genel Merkezi'nde AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı devam ederken basın toplantısı düzenledi.

Terörle mücadele kapsamında Pençe Operasyonlarının güçlü bir şekilde devam ettiğini anımsatan Ömer Çelik, "Güvenlik güçlerimize ve vatandaşlarımıza dönük bu terör saldırılarını gerçekleştirenler, komşu ve kardeş ülke topraklarından ülkemize sızıyorlar. Gönül isterdi ki komşu ve kardeş ülkeler, kendi topraklarında bu terör örgütlerini temizleyebilsinler, bertaraf edebilsinler ama bu söz konusu olmadığı zaman Türkiye'ye sınır ötesi harekat yapmaktan başka bir çare kalmamaktadır." ifadelerini kullandı.

Bu operasyonların siklet merkezini Irak'taki Sinat-Haftanin, Avaşin-Basyan ve Hakurk bölgelerinin oluşturduğunu belirten Çelik, "Burada konumlanmış olan unsurların ülkemize, güvenlik güçlerimize dönük tehditlerini bertaraf etmek için güçlü bir şekilde mücadele ediliyor." dedi.

Ömer Çelik, söz konusu terör örgütlerini birtakım uluslararası güçlerin Türkiye'ye karşı kullandığının belli olduğunu dile getirerek şöyle devam etti:

"Bunlar her türlü Türkiye düşmanı güce hizmetlerini sunmaya hazır organizasyonlardır. Bunların ideolojisine hiç bakmamak gerekir, bunların ideolojik bir faaliyet içinde olduğu sadece mensuplarını kandırmak için uydurdukları bir şeydir. 'Ben şu mesele için mücadele ediyorum, bu mesele için mücadele ediyorum.' hepsi yalandır. Burada da PKK terör örgütünün tek ideolojisi Türkiye'ye düşmanlıktır. Onun dışında işte 'Kürtlerin iyiliğini istiyorum ya da Kürtler için mücadele ediyorum.' gibi sözlerin baştan aşağı yalan olduğu ve tam tersine Kürt düşmanı bir organizasyon olduğu açık ve nettir. PKK terör örgütü gerek Irak'taki gerek Suriye'deki yapılanmalarla Türkiye düşmanlığı isteyen herkese hizmet sunan kirli bir organizasyon halindedir. Kuşkusuz buna karşı da hem iç güvenlik açısından hem dış güvenlik açısından ülkemiz gereken cevabı verecek kudrete sahiptir. Bunun son aşaması olarak Pençe Operasyonları, yurt içindeki güvenlik operasyonları güçlü bir şekilde devam ediyor."

– Yüz yüze eğitim

Pandemi sürecinde bir yandan normalleşmeye geçiş süreci, bir yandan da Kovid-19'un hayatın akışından çıkmamış olmasının en çok stratejik hale getirdiği konulardan birinin eğitim olduğuna işaret eden Çelik, yüz yüze eğitime aşamalı olarak geçildiğini hatırlattı.

TRT EBA Kanalları ve EBA Dijital Eğitim Platformu ile 31 Ağustos'ta uzaktan eğitimde yeni öğretim yılının ilk ders zilinin çalındığını, yüz yüze eğitimin ilk adımının ise 21 Eylül'de atıldığını anımsatan Ömer Çelik, şöyle dedi:

"Şimdi burada hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyma bakımından iyi bir standart geliştirildiğini görüyoruz. Sağlık ve Milli Eğitim bakanlıklarımız tarafından öğrencilerin ve öğretmenlerinin korunması hususunda iyi tedbirler alındı. Aynı şekilde de ilkokulda 1,2,3 ve 4. sınıflarda, ortaokul 8. sınıf, lise hazırlık ve 12. sınıflarımızda, köy okullarımızın tüm kademelerinde ve özel gereksinimli öğrencilerimizin tüm kademe ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitim başladı. Bilim Kurulu'nun tavsiye karaları çerçevesinde yönetilen süreçte öğrencilerimiz haftanın 2 günü okullarında olacaklar. Yüz yüze eğitimde grup sayıları, okulda kalış süreleri azaltılıyor. Tabii velilerimizin rızası çok önemli. Velilerimizin evlatlarının geleceği için bu eğitimi aldırırken gönül rahatlığı içinde olması hepimiz için önemli.

Burada esnek bir model var, isteyen velilerimiz çocuklarını gönderebiliyor. İstemeyenlere de esneklik tanıyor ve çocuklar devamsız sayılmıyor. Öğretmenlerimize Kovid-19 ile ilgili eğitimlerin verilmiş olması da son derece önemli. Buradaki süreci güçlü bir şekilde takip ediyoruz. Hem gelecek nesillerimizin eğitimi açısından hem de velilerimizin rahatlığı açısından bize ulaşan eleştiriler, tepkiler, destekler ve yorumlar partimiz tarafından güçlü bir şekilde değerlendiriliyor."

– Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarına saldırısı

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını bir kez daha lanetleyen Çelik, Türkiye'nin bu süreci çok yakından takip ettiğini söyledi.

Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik başlattığı operasyonlardaki söz konusu ateşkesin, Ermenistan'ın Gence'deki sivillere yönelik bombalarıyla bozulduğunu hatırlatan Çelik, "Burada dikkat edilmesi gereken şey şu, Ermenistan saldırdığı zaman ortada herhangi bir mesele yokken Ermenistan bu saldırgan tavrını, vahşet sergilediği zaman sesi çıkmayanlar ya da sadece şu cümleyi kuranlar, 'Tansiyonun yükselmesinden dolayı kaygı duyuyoruz, taraflara itidali tavsiye ediyoruz.' diyenler yani Ermenistan'ı kınamayanlar, Azerbaycan güçlü bir şekilde kendi topraklarını almak üzere mücadele vermeye başladığında sürekli olarak ateşkes çağrısı yapmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

Bu adımın bile bir çifte standardı gösterdiğini belirten Ömer Çelik, şunları kaydetti:

"Birincisi söz konusu olan topraklar, Azerbaycan toprağıdır, Azerbaycan Türk'ünün toprağıdır. Burada işgalci olan Ermenistan'dır. Ermenistan Başbakan'ı çıktığı yabancı televizyon kanallarında bile tarihi gerçekleri çarpıtırken gazetecilerin tarihi bilgileri hatırlatması karşısında nasıl zor duruma düştüğünü, nasıl rezil olduğunu hep beraber gördük. Karşımızda Paşinyan yönetimi, Ermenistan yönetimi bir Haydut devlet gibi davranmaktadır. Bu haydut devlete karşı itidal çağrısı yapanlar, kendi toprakları için mücadele eden Azerbaycan birazcık mevzi kazandığı zaman hemen orada ateşkesi hatırlatıyor. Ortada hukuk tanımazlık, saldırganlık, sivil kayıplar, her türlü meşru değere saldırı var. Ermenistan için sesi güçlü olarak çıkmıyor.

Minsk Grubu Ermenistan'ı ve Azerbaycan'ı eşit iki kefeye koyarak süreci yönetmeye çalışıyor. Burada eşit iki kefe yok. 1949 Cenevre Sözleşmesi dahil uluslararası hukuku açıkça ihlal eden taraf Ermenistan tarafıdır. Ermenistan bir haydut devlet gibi Azerbaycan ordusuna, sivillere saldırmıştır. Azerbaycan ordusu da kuşkusuz bundan sonrasında gereğini yapacaktır, bu hakkıdır. Biz Azerbaycan ordusunun, Azerbaycan devletinin, Sayın Aliyev'in devlet başkanı olarak Ermenistan'ın bu saldırganlığına karşı Azerbaycan topraklarını savunmak için Azerbaycan Türk'ünü savunmak için aldığı her tedbirin arkasında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyoruz, güçlü bir şekilde destekliyoruz.

Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl ve ne şekilde isterlerse Türkiye onların yanında olmaya devam edecektir. Burada haydut devlet olan Ermenistan'a karşı sesini yükseltmeyenlerin ateşkes çağrısı yapmaları, zalim ve mazlumu eşit kefeye koymaktır, işgalci olanla toprağı işgal edileni eşit kefeye koymaktır. Bu da hukukun açık bir ihlalidir, Azerbaycan'ın yanındayız ve bundan sonra da Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

(Sürecek)