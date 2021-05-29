AK PARTİ’DE KAVGA MI VAR? BARIŞ PEHLİVAN ANLATIYOR





Sedat Peker konuştukça AK Parti'de taraflar belirginleşiyor. Süleyman Soylu, 10 bin dolar alan siyasetçi var diyor ama isim açıklamıyor, Sedat Peker'e koruma veren isimleri işaret ediyor… O isimlerden biri Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Çalışkan ise kendisinin göreveden alınamayacağını söylüyor ve ekliyor "toplum Soylu'nun açıklamalarından rahatsız". Parti içinde kavga mı var? Kavganın tarafları kimler? Sözcü TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek'in konuğu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan…