AK Parti'de koronavirüse termal kameralı önlem

ANKARA (AA) – MUHAMMED TORUNTAY – Adalet ve Kalkınma Partisinde (AK Parti) yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele önlemleri kapsamında termal kamera uygulamasına geçildi.

Türkiye'de yeni tip koronavirüs vakasının görülmesinin ardından bir dizi tedbirler alınan AK Parti'de Genel Merkezi'nin girişine vücut ısısını ölçen termal kamera yerleştirildi.

Uygulamanın hayata geçirilmesinin ardından parti binasına gelen personel ve ziyaretçilerin, görevliler tarafından vücut ısısı ölçümleri yapıldıktan sonra içeri girmesine izin veriliyor.

AK Parti'deki yemekhane bölümünde de önlemler artırılırken, masalar "sosyal mesafe" kuralına göre düzenlendi.

Alınan tedbirlerle birlikte yemekhanede bulunan çatal, kaşık ve bıçaklar da hijyen açısından özel ambalajlara konuldu, masalardaki tuzluk ve baharatlıklar kaldırılarak, ambalajlı tek kullanımlık ürünler hazırlandı.

Genel merkezde geçen haftalarda katlara dezenfeksiyon kutuları yerleştirilmiş, ayrıca koronavirüsle mücadele konusunda broşürler hazırlanmıştı.

Bu arada tüm il ve ilçe başkanlıkları, koronavirüsle ilgili alınması gereken tedbirlerin artırılması konusunda uyarıldı.