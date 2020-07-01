AK Parti'li Aydemir'den sosyal medya düzenlemesine ilişkin değerlendirme:

TBMM (AA) – AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, "Sosyal medya, 'Girilir, oradan insanların her türlü hakkı, hukuku iğfal edilir, oradan istediğin söylenir' anlamını taşıyan bir zemin olmaktan çıkarılmalı. Hukukçu arkadaşlarımızın bu konuda çalıştığını biliyoruz." dedi.

Aydemir, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, son zamanlarda sosyal medya kanalıyla toplumun haysiyet, onur kodlarını yok etmeye çalışan bir güruhun özel bir gayret sarf ettiğini söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeni doğan çocuğuyla ilgili sosyal medyadan yapılan hakaret içerikli paylaşımın çok iğrenç, ahlak dışı olduğunu ifade eden İbrahim Aydemir, "Milletimizi tarif eden özel bir kod, tanım var; Millet olarak ahlaklı bir milletiz. Şimdi bunları yıkmaya çalışanlar var. Hepimiz biliyoruz ki envaitürden terörist yapılanmaların ülkemize dönük tehditleri, şantajları uzun yıllardır devam ediyor. Bunlar kimi zaman silahlı kimi zaman da yayın kanalları ya da birtakım sosyal mecra kullanarak yapılıyor. Hepimizin dikkatli olması, bu yönde özel çaba sarf etmesi lazım." diye konuştu.

Aydemir, sosyal medyanın, ahlaki yapıyı yok etmek için oluşturulmuş bir zemin olmadığını, sosyal medyaya bu neviden yönelenlerin mutlaka cezalandırılması gerektiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Milleti ifade eden Meclis zemininde, bu konunun mutlaka acilen çözülmesi lazım. Sosyal medya, 'Girilir, oradan insanların her türlü hakkı, hukuku iğfal edilir, oradan istediğin söylenir' anlamını taşıyan bir zemin olmaktan çıkarılmalı. Hukukçu arkadaşlarımızın bu konuda çalıştığını biliyoruz. Bu çok hayati bir konudur. Sosyal medya öylesine bir hal aldı ki bütün değerleri altüst edip, olmamışı olmuş gibi gösteren bir zemin haline geldi. Herkes, 'Bu işten ben de muzdaribim' diyerek tepki vermesi lazım. Yarın kime uğrayacağı belli değil."

AK Parti İzmir Milletvekili Kırkpınar da sosyal medya üzerinden yapılan çirkin saldırıları kınadığını belirtti.

Gelecek süreçte sosyal medyaya ilişkin yasal düzenlemelerin de yapılacağına inandığını belirten Yaşar Kırkpınar, "Sosyal medya üzerinden yapılan bu saldırıların, hiçbir ülkede bu kadar serbest ve hukuksuzca olmadığının altını çiziyorum. Milletvekilleri olarak bizlerin, gerek yargı ve diğer birimlerin çalışmaları, önümüzdeki süreçte gereği gibi yerine getirilecek. Sosyal medya ile ilgili yapılacak düzenlemeler hakkında tüm halkımız beklenti içerisine girmiştir. Bizler de üzerimize düşeni yapacağız." değerlendirmesinde bulundu.