AK Partili Durmuşoğlu, Türkiye'nin başarılarının salgın sonrasında da konuşulacağını söyledi

TBMM (AA) – AK Parti Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, "Çalışmalarımız neticesinde salgın öncesinde olduğu gibi salgın sonrasında da dünya, inşallah Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." dedi.

Durmuşoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı Ekonomi Reform Paketi'nin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Salgının, yalnızca halk sağlığını tehdit etmekle kalmadığını, ulusal ve küresel ekonomileri bugüne kadar görülmemiş şekilde krize sürüklediğini anlatan Durmuşoğlu, normalleşmeye geçiş süreci açısından alınacak önlemler ve ulusal politikaların önem arz ettiğini; bu kapsamda hazırlanan paketin omurgasını, makroekonomik ve yapısal politikaların oluşturduğunu belirtti.

Paketin hedeflerini sıralayan Durmuşoğlu, "Bu reformlar bizim için ne ilktir ne de son olacaktır. Dünyanın ve ülkemizin değişen şartlarına, milletimizin beklenti ve taleplerine göre ne gerekiyorsa yapmayı, hangi adımlara ihtiyaç varsa atmayı sürdüreceğiz. Hazırlık sürecinde tüm tarafların görüşlerini açık yüreklilikle tartışmak suretiyle ve istişareyle hazırladığımız programın, Türkiye'nin programı olduğuna samimiyetle inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Partili Durmuşoğlu, partisinin iktidarlarının, dirayetli yönetimleri sayesinde pek çok siyasi, sosyal ve ekonomik sarsıntının başarıyla göğüslediğini dile getirerek, "Çalışmalarımız neticesinde salgın öncesinde olduğu gibi salgın sonrasında da dünya, inşallah Türkiye'nin başarılarını konuşmaya devam edecektir." diye konuştu.