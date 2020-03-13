AK Parti'li gençler kongreye hazırlanıyor

ANKARA (AA) – MUHAMMED TORUNTAY – AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Büyükgümüş, Gençlik Kolları ilçe kongrelerine 21 Mart itibarıyla başlayacaklarını söyledi.

Büyükgümüş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, AK Parti'yi 2023 seçimlerine hazırlayacak kadroları yerelden başlayarak oluşturmaya başladıklarını anlattı.

Kongre sürecinde belde kongrelerinin tamamlandığını belirten Büyükgümüş, kongre sürecinde "İnandığın yolda yürü" sloganına ek olarak "Gençsin önde yürü, inandığın yolda yürü" sloganıyla gençlere yönelik mesaj vereceklerini belirtti. Büyükgümüş, şunları söyledi:

"AK Parti Gençlik Kollarını aynı zamanda siyaset okulu olarak görüyoruz. Türkiye'nin meselelerini ve siyaset etme biçimini öğrenebilecekleri en önemli ve en değerli mecra olarak değerlendiriyoruz. O yüzden onları bu çatıya davet ettiğimiz ve Türkiye'nin geleceği hususunda en önde fikirlerini büyük bir cesaretle sergileyerek yürütecekleri bu değerli hareketimize onları davet ediyoruz. Böyle bir çağrımız olacak kongrelerimiz boyunca."

Türkiye'nin her yerinde AK Parti'ye gençlerin büyük bir teveccühü olduğuna dikkati çeken Büyükgümüş, "Gençler il ve ilçe yönetimlerimizde görev almak için başvuruda bulunuyorlar. Bazı kriterlerimiz var; Bir yerde yönetim oluşturacaksak en aşağı o yönetim kurulu sayısının 4-5 katı kadar arkadaşımızla bir mülakat yapmayı, onları değerlendirmeyi, bu doğrultuda yönetimlerimizi oluşturmayı ilke edindik." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükgümüş, 2023 seçimlerinde ilk defa oy kullanacak genç seçmene yönelik de "Yeni seçmen birimi" oluşturduklarını ve çalışmaları sürdürdüklerini vurguladı.

– "Kardeşlerimizi AK Parti'de görev almaya davet edeceğiz"

2019'daki mahalli ve idareler yerel seçiminde 1 milyon genç seçmene ulaştıklarının altını çizen Büyükgümüş, "Şimdi kongre sürecinde bu kardeşlerimizle yeniden bir arada olacağız ve onları bu sefer AK Parti'de görev almaya davet edeceğiz." dedi.

Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları'nın 922 ilçe ve 81 ilde kongresini gerçekleştireceğini, yıl sonuna kadar da kongre sürecini tamamlayacakları bilgisini paylaştı.

Kongre sürecinde 24 bin gencin teşkilatlarında görev alacağını ifade eden Büyükgümüş, teşkilatlarında görev almak isteyen gençlerin "kongre.akgenclik.org.tr" internet sitesi üzerinden başvurularını gerçekleştirebileceklerini dile getirdi.

Bir önceki kongre döneminde 80 bin başvuru aldıklarını bu dönem de 100 binin üzerinde başvuru beklediklerini bildiren Büyükgümüş, AK Parti Gençlik Kolları'ndan yetişen birçok ismin milletvekili ve genel başkan yardımcısı olduğunu dikkati çekti.

Büyükgümüş, partinin bu kadrolarla şekillenerek siyaset okulu olarak yolunda devam ettiğini, TBMM'de AK Parti Grubu'nda 30 yaş altı 5, 35 yaş altı 14 milletvekili bulunduğunu kaydetti.