AK Parti'li kadın milletvekillerinin “Türkiye'de Kadın Olmak” başlıklı mektubu Avrupa Konseyi raporuna girdi

ANKARA (AA) – ENES KAPLAN – AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, AK Parti'li kadın milletvekillerinin, Türk kadınının siyasetteki yerini anlatan mektubunun, Avrupa Konseyi raporuna girdiğini söyledi.

Keşir, AA muhabirine, AK Parti'li kadın milletvekilleri olarak Avrupa Konseyi'ne yazdıkları "Türkiye'de Kadın Olmak" başlıklı mektubun, konseyin faaliyet raporunda yer almasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa Konseyinin 11 Mayıs tarihli toplantısının özel oturumuna uzun süredir Türkiye'de yaşamayan bir konuşmacının katıldığını anımsatan Keşir, konuşmacının, Türkiye'de siyasette kadının olmadığı, siyasetin muhafazakar, köylü ve milliyetçi erkeklerin elinde olduğu yönünde iddiaları öne sürdüğünü ifade etti.

Konuşmacının, "Türk siyasetinin gerçeğini yansıtmayan, karalayıcı hatta iftira niteliğinde" görüşleri dile getirdiğini aktaran Keşir, bunun üzerine Genel Merkez Kadın Kolları organizasyonuyla kadın milletvekilleriyle bir araya gelerek Avrupa Konseyi'ne kendilerini ifade etmek üzere bir mektup kaleme aldıklarını anlattı.

İngilizce, Fransızca ve Almanca kaleme alınan mektubun içeriğine ilişkin de bilgi veren Keşir, öncelikle kendilerinin siyasi geçmişlerinden bahsettiklerini, seçim bölgelerine ve çalıştıkları alanlara da mektupta yer verdiklerini vurguladı.

AK Parti'nin 54 kadın milletvekili olduğuna ve bunların yüzde 80'ine yakınının siyasetin tabanından, teşkilatlardan yetişerek gelen kadınlardan oluştuğuna dikkati çeken Keşir, "Türkiye'de yaklaşık 19 yıldır yapılan kazanımları, yasal düzenlemeleri özetledik. Yani eşit işe eşit ücret ilkesinden tutun anayasanın pozitif ayrımcılık ilkesine, iç hukukta yapılan tüm düzenlemeleri kısaca geçtik. Hatta özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili bölüme daha geniş yer verdik ve iç hukukumuzda kadına yönelik şiddetle ilgili yapılan düzenlemelerden bahsettik." diye konuştu.

AK Parti'nin 2002 yılındaki ilk seçim beyannamesinden bugüne özellikle kadına yönelik şiddetle ilgili mevzuat ve düzenlemeleri özetle anlatmaya çalıştıklarını belirten Keşir, "Kadına yönelik şiddetle ilgili iç hukukta nasıl konuyu çözme kararlılığında olduğumuzu ifade eden bir metin kaleme aldık ve gönderdik, sonuçta kendi görüşümüzü ifade ettik." değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa Konseyi STK'ler Konferansı Başkanı Gerard Ermischer imzasıyla bir faaliyet raporu yayımlandığını hatırlatan Keşir, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz hafta yapılan Konsey toplantısında 1 aylık faaliyet raporunun içine AK Parti'li kadın milletvekillerinden sayısız mektup aldıklarını ve bu konuyu araştıracaklarını ifade eden bir cümleyle biz AK Parti'li kadın milletvekillerinin hem yaptığı faaliyet hem de duruşu Avrupa Konseyi raporunda yer aldı. Biz de bundan sonraki adım olarak Bakanlığımız üzerinden Türkiye'de hem kadın siyasetçileri hem bizleri tanımaları hem de bizlerin faaliyetlerini, AK Parti'de kadınlarla ilgili yapılan yasal düzenlemeleri görmek için onları Türkiye'ye davet etmeyi planlıyoruz."