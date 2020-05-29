AK Partili Katırcıoğlu'ndan İYİ Partili Türkkan'a “arazi” sorusu

TBMM (AA) – AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'a, sahibi olduğu yağ fabrikası ve çiftliğinin devlet arazisi üzerinde olup olmadığını sordu.

Katırcıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dünyanın zor bir salgın sürecinden geçtiğini, Türkiye'de ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan önemli adımlar neticesinde salgının kontrol altına alındığını ve belli kurallarla normalleşme sürecine geçilmeye başlandığını ifade etti.

Süreçte emeği geçenlere teşekkür eden Radiye Sezer Katırcıoğlu, kontrollü sosyal hayat prensibinden vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi.

– "Türkkan'ın söyledikleri yalan ve iftira"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Türkkan'ın AK Partili Belediye başkanları ve tüm Kocaeli milletvekillerine dönük yalan ve iftira dolu açıklamaları olduğunu ifade eden Katırcıoğlu, "Müddei iddiasını ispatla yükümlüdür." dedi.

Radiye Sezer Katırcıoğlu, şöyle konuştu:

"Bay Lütfü Türkkan, iddia ettiklerinin yalan ve iftira olduğunu gayet iyi bir şekilde bilmektedir. Amacı, kendisinin haksız ve hukuksuz işlerini gizlemek ve hedef şaşırtmaktır. Hayal dünyasında yaşayan ve ahlaka sığmayan kurgularını biz AK Parti Kocaeli milletvekillerine yansıtamayacağını hatırlatmak isterim. Şunu da açıkça belirtmek isterim ki ellerindeki karaları başkalarına çalanlar ancak kendi pisliklerini kanıtlamış olurlar.

Meydanı bu ahlak yoksunu iddiaların sahiplerine bırakmayacağımız net bir şekilde bilinmelidir. Ayrıca kendisinin kasıtlı yalan iftiralarını içeren beyanları için siyasi süreçleri başlatıyorum. Bundan sonra da bu tarz açıklamaları için tüm hukuki süreçleri başlatacağımı altını çizerek ifade ediyorum."

"Millete ve aziz vatana hizmet etmek için yemin etmiş bir milletvekili olarak milletimizin kürsüsünü böyle işlerle meşgul ettiğim için özür diliyorum." diyen Katırcıoğlu, kendisine birkaç gündür birçok bilgi ve belge ulaştığını belirtti.

"Bunların içerisinde doğrulattığım iki konuyu milletimizden bir kez daha özür dileyerek kendisine sormak durumundayım." diyen Radiye Sezer Katırcıoğlu, şunları söyledi:

"Bunu, inanın benimle beraber hem Kocaeli hem de ülke kamuoyu öğrenmek isteyecek. Biliyorsunuz bu milletvekilinin ve iş insanının Kocaeli Dilovası'nda fabrikaları ve çiftlikleri var. Soruyorum belgelerle birlikte, Bay Lütfü Türkkan. Türkkan Yağ Anonim Şirketi, 126 bin metrekare orman arazisi üzerinde mi değil mi? İkinci sorum, belgemle birlikte Bay Lütfü Türkkan, Türkkan Çiftliği TOKİ arazisi üzerinde mi değil mi?"

Katırcıoğlu, Türkkan'dan bu soruları cevaplamasını beklediklerini ifade ederek, ayrıca ilgili kurum ve kuruluşların yetkililerinin bu işin takipçisi olacağını belirtti.

Bu arazilerin devlete ait olduğunu vurgulayan Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Özellikle cumhuriyet savcılarını göreve davet ediyorum." ifadesini kullandı.