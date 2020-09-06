AK Parti'li Kurtulmuş'tan Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'e tepki:

ANKARA (AA) – AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in açıklamalarına ilişkin, "Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye karşı havuç-sopa yöntemine başvuracaklarını söylemiş. Michel gibilerine hatırlatırız, hadlerini bilsinler. Türkiye, ne sopayla korkutulacak ne de havuçla kandırılacak bir ülkedir."