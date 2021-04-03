AK Partili Özhaseki'den HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin değerlendirme:

KAYSERİ (AA) – AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, HDP'ye açılan kapatma davasına ilişkin, "Elbette bu teröre destek veren kim varsa Türk siyasi hayatından silinmek zorunda, milletin önünden gitmek zorunda." dedi.

Kansere Karşı Birlikte Derneği (KANKA) tarafından Erciyes Üniversitesi kampüsüne yaptırılan Çocuk Hematoloji-Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Hastanesinin inşaatında incelemelerde bulunan Özhaseki, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

HDP'ye açılan kapatma davasının sorulması üzerine Özhaseki, Anayasa Mahkemesinin eksiklikler olduğu için iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade ettiğini hatırlattı.

"Parti kapatmalara hepimiz karşı olalım. Herkesin özgürlük içinde fikrini söylemesine de hepimiz taraf olalım" diyen Özhaseki, Meclis kürsüsünde herkesin hür iradesiyle istediğini söyleyebileceğini ancak terörü övmemek, Türkiye'yi bölmemek şartıyla bunun yapılabileceğini vurguladı.

Üstü kapalı teröre izin vermenin, terörün lehine konuşmanın ve terörden yana olmanın en büyük suç olduğunu belirten Özhaseki, şöyle devam etti:

"Bu benim şahsi kanaatim değil, bu sadece Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde böyle. Siz Avrupa'nın herhangi bir yerinde DEAŞ'ı övücü bir cümle kullanın da göreyim hadi. İspanya'nın bölünmesiyle ilgili bir cümle kullansınlar da göreyim. Özgürlük diyenlere soruyorum, Avrupa'nın hangi ülkesinde siz DEAŞ lehine bir cümle edebilirsiniz. Niye? Çünkü terör örgütü. O terör örgütü de PKK terör örgütü değil mi?"

Özhaseki, PKK'nın 50 yıldır bu milletin başına bela olduğunu, nice Türk askerini şehit ettiğini dile getirdi.

"Nasıl olur da siz lafı çevirerek, demagoji yaparak, üstünü örterek teröre destek verirsiniz" ifadesini kullanan Özhaseki, şunları kaydetti:

"Elbette bu teröre destek veren kim varsa Türk siyasi hayatından silinmek zorunda, milletin önünden gitmek zorunda. Allah bunların gerçek yüzlerini, çirkinliklerini bu millete göstersin. O Meclisteyiz senelerdir. Bir tek gün olsun, 'PKK'ya lanet olsun' diyemeyen gruplar var, 'katillerin Allah belasını versin' diyemeyen gruplar var. Evlatlarımızı şehit eden bu kötü insanları kınayamayan gruplar var. Lafa geldiği zaman çıkıyorlar kürsüye, 'Biz teröre değil de şiddete karşıyız. İki tarafta silah bıraksın' diyorlar. Bu ne demek, iki taraf kim, Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk polisi, askeri, karşısına koyduklarına bakar mısınız, terazinin diğer gözüne bakar mısınız. Onlar kafasındaki sapık zihniyetin neticesi olarak bunları söylüyorlar. Bunları bilmiyor değiliz, görmüyor değiliz. Bizim aklımızla da alay etmesinler. Bizim ölümüne bu PKK ile de FETÖ denen lanet örgütle de mücadelemiz devam edecek. O yüzden parti kapatma davasını hiç kimse özgürlüklerin engellenmesi gibi göremez. Ama en büyük sıkıntılardan birisi buna destek verenler olduğu gibi bir başka sıkıntı da bunları biz kendi ittifakımız içine alalım, oy alalım diye bunlarla gece gündüz sırnaşanlar. Allah bunların da gerçek yüzünü bu millete göstersin."

Özhaseki, çocuk kanser hastanesinin kentin yanı sıra tüm Türkiye'deki çocuklara da kanser konusunda umut olacağını sözlerine ekledi.

KANKA Derneği Başkanı Prof. Dr. Musa Karakükcü de hastanenin aldığı akreditasyon sayesinde kemik iliği nakillerinin ABD ve Avrupa tarafından onaylı olduğunu, merkezin Türkiye'nin yanı sıra farklı ülkelerdeki çocuklara da şifa dağıtacağını aktardı.

Hedeflerinin gen tedavisi yapabilmek olduğunu belirten Karakükcü, bunun içinde Genom ve Kök Hücre Merkezi ile beraber çalışacaklarını söyledi.