“AK Partililer korkuyor” diyen Bülent Arınç bombaladı: Kral çıplak demenin zamanıdır

AKP kurucularından Bülent Arınç’tan çok sert sözler… Arınç, “Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” dedi

Başak KAYA

Eski TBMM Başkanı ve AKP kurucularından Bülent Arınç, Türk Demokrasi Vakfı’nın ‘Yeniden’ başlıklı toplantısına katıldı. Etkinlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da birer konuşma yaptı. Toplantıya eski TBMM başkanları Cemil Çiçek ile Köksal Toptan’ın da davetli olduğu ancak gelmedikleri öğrenildi.

GİTTİKLERİ YOL YOL DEĞİL

Muhalefetin olduğu toplantılara AKP’lilerin katılmamasına tepki gösteren Bülent Arınç, “Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğer… Ben böyle bir fotoğrafı nasıl izah ederim diyorlar. Korkuyorlar. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz… Gittikleri yol yol değil” dedi.

“Tatlı su balığı siyasetçileri var, suya sabuna dokunmadan” ifadesini de kullanan Arınç, “Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler, havanın güzelliğinden suyun berraklığından bahsederler. Öksürmenin zamanıdır, bağırmanın zamanıdır. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir” dedi. Arınç’ın konuşmasından diğer satır başları şöyle:

HER YERDE VAR OLMAK BİZİ GÖRÜNÜR KIRDI

– Ben 1995’te parlamentoya girdim. Beş dönem aralıksız parlamentoda kaldım. Siyasi hayatım çok eskiden başladı. Siyasi hayatında dört partisi kapatılmış bir kişi konuşuyor. Birebir siyaset ve propaganda yapmayı tercih ettik. Herkese fikrimizi anlatmalıydık, herkesi dinlemeliydik. Hiçbir paneli kaçırmadık. Hiçbir açık oturuma gitmemezlik etmedik. Hiçbir şekilde, hiçbir toplantıda fikrimizi açıklamaktan geri kalmadık. Her yerde var olmak bizi görünür, fikirlerimizi bilinir kıldı.

ALTILI MASA SAYGINDIR

– Altılı Masa ve onların temsil ettikleri ittifak her biri benim katımda saygındır. Düşüncelerine saygılıyım. Onlar gibi düşünmüyor olabilirim ama ayrıca bu fikirlerimi ayrıca bir masada konuşma imkanımız olur. Burada onların hazır bulunması bir mazhariyettir. Hazır bulunmayanlar açısından da sadece üzülüyorum. Gittikleri yolun yol olmadığını söylüyorum. AK Partililer de bu tür toplantılara mutlaka katılmak zorundalar. Katılmazlarsa eksik kalırlar. Ben Meclis Başkanı sıfatıyla davet edildim.

KEŞKE ONLAR DA GELSE

– Bu toplantıda keşke AK Partililer de olsaydı. Devir çok değişti. Şimdi oraya gidersek bir tarafta Kılıçdaroğlu olacak, bir tarafta diğer… “Ben böyle bir fotoğrafı birilerine nasıl izah ederim” diyorlar. Korkuyorlar… Bu çok yanlış. Fikirlerine güvenen insanlar hiçbir şeyden korkmaz. Sütten çıkmış ak kaşık da değiliz. Niye buraya gelemesin bazı insanlar? Paranoya var orada olursam mahvoldum, bittim.

LAF EBESİ ADAMLARDAN NE ZAMAN KURTULACAKSINIZ

– Arabasının plakası FG olduğu için “Sen bu aracının plakasını değiştir. Başına çok iş gelir” denilen bir Türkiye’deyiz. Tatlı su balığı siyasetçiler var, suya sabuna dokunmadan. Majestelerinin gazetecileriyle bazen baş başa gelirler havanın suyun berraklığından bahsederler. ‘Kral çıplak’ demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir.

– TV programlarında onların adına konuştuklarını zannettiğimiz insanlar partiye yarayışlı işler yapmıyorlar. Her konuşmalarıyla AK Parti’yi daha da aşağı çekiyorlar. Onlar temsil etmesin partimizi, siz temsil edin. Ey genel başkan yardımcıları, ey bir başkası “Partimizin düşüncesi budur” diye neden çıkmıyor, konuşmuyorsunuz?” Her şeyi çok bildiğini zanneden bu laf ebesi adamlardan ne zaman kurtulacaksınız?

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