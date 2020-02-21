Akademi, Trump’ı memnun edemedi: Parazit nasıl en iyi film seçilir?

Donald Trump’ın, son dönemin en çok konuşulan ve ödülleri silip süpüren Parazit filminin büyük bir ‘hayranı’ olmadığı ortaya çıktı.

ABD’nin Colorado eyaletinde bir seçim mitingi düzenleyen Trump, “Akademi Ödülleri bu yıl ne kadar kötüydü, izlediniz mi?” diye sorduktan sonra ödül anonsunu taklit ederek “Ve ödülü kazanan… Güney Kore’den bir film” ifadelerini kullandı.

Trump, “Bu da ne demek oluyor? Güney Kore ile ticaret konusunda yeterince sorunumuz var, bir de üstüne yılın en iyi filmi ödülünü veriyorlar. İyi miydi? Bilmiyorum” diye şikâyet etti.

Sanattan ziyade milliyet unsurunu ön plana çıkaran Trump; ‘Rüzgâr Gibi Geçti’ ve ‘Sunset Bulvarı’ gibi ABD klasiklerinin çok daha iyi olduğunu ve bu tarz filmlerin çekilmesi gerektiğini savundu.

Dağıtım şirketi: Yorumlayamıyor

Parazit’in ABD dağıtımcısı Neon şirketi Trump’a Twitter üzerinden jet bir yanıt verdi. Firma, “Anlaşılabilir, (Trump) yorumlayamıyor” ifadelerini kullandı.

Güney Koreli yönetmen ve senarist Bong Joon-ho‘nun filmi Parazit, Cannes’da Altın Palmiye kazanan ilk Güney Kore yapımı oldu, ayrıca Altın Küre En İyi Yabancı Dilde Film Ödülü’nü kazandı. BAFTA ödüllerinde de En İyi Yabancı Dilde Film ve En İyi Özgün Senaryo dallarında ödüle layık görüldü.

Altı dalda Oscar’a aday gösterilen Parazit, En İyi Film, En İyi Yönetmen, En İyi Uluslararası Film ve En İyi Orijinal Senaryo dallarında ödüle ulaştı.

Parazit, ilk kez orijinal dili İngilizce olmayan bir filmin En İyi Film seçilmesiyle Oscar tarihine geçti. Ayrıca Oscar kazanan ilk Güney Kore filmi oldu.

Brad Pitt de nasibini aldı: Ukala adam

Öte yandan Donald Trump’ın hedefinde, ödül töreninde kendisini tiye alan bir konuşma yapan Brad Pitt de vardı.

‘Once Upon a Time in Hollywood’ (Bir Zamanlar Hollywood’da) filmindeki performansıyla ‘En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu’ dalında ilk Oscar’ını kazanan Pitt, kabul konuşmasında Trump’ın azil sürecine göndermede bulunmuştu.

Pitt, “Konuşma yapmam için 45 saniyelik sürem olduğunu söylediler. Senato’nun John Bolton’a tanıdığı süreden 45 saniye daha fazla” demişti.

Bu konuşmayı eleştiren Trump, “Hiçbir zaman onun büyük hayranı değildim. Çıktı, ukala bir açıklama yaptı. Küçük ukala adam” ifadelerini kullandı.