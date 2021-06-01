Akademik takvimin 13 Eylül'de başlaması kararı üniversite öğrencilerini heyecanlandırdı

İZMİR (AA) – Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmesi yüz yüze eğitime geçilmesini bekleyen öğrencileri sevindirdi.

Ege Üniversitesi (EÜ) Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Tuğçe Tahancı, AA muhabirine, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tedbirler nedeniyle 1 yılı aşkın süredir okulundan ve arkadaşlarından ayrı kaldığını söyledi.

Yeniden okuluna döneceği için şimdiden heyecanlandığını ifade eden Tahancı, şunları kaydetti:

"Benim okuduğum bölümde çok fazla uygulamalı derse ihtiyaç duyuluyor. Tabii uygulamalı dersleri uzaktan eğitimle almaya çalışıyoruz ama bu çok verimli olmuyordu. Öğrenci kampüs ortamını özlüyor. Bu anlamda ben okulların açılacak olmasının çok doğru bir karar olduğunu düşünüyorum. Zaten ülkemiz aşılama konusunda da büyük yol kat etti. 13 Eylül'e kadar aşılama konusunda da daha fazla mesafe kat edileceğini tahmin ediyorum. Yaklaşık 1,5 seneden beri üniversitenin önünden bile geçemedim o anlamda heyecanlıyım. Açıkçası üniversite ortamını çok özledim."

Uğur Şimşek ise Katip Çelebi Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünde 2. sınıfa devam ettiğini ifade ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın üniversitelerde 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını açıklamasının kendisini mutlu ettiğini belirtti.

Salgın nedeniyle sadece bir dönem okula gidebildiğini vurgulayan Şimşek, şöyle konuştu:

"Salgın başladı ve uzaktan eğitimle derslere katılmaya çalıştık. Çok sıkıntılı bir durum ama tabii ki en önemlisi sağlık. Katip Çelebi Üniversitesi bu anlamda uzaktan eğitimi çok iyi sağladı. Herhangi bir eksiklik yaşamadık ama genel anlamda baktığımızda bazı sıkıntılar yaşandı. En iyi iletişim yüz yüze olduğu için biz bunun olması taraftarıyız. Şu anda Türkiye koronavirüsle mücadelede iyi bir seviyede, özellikle 17 günlük tam kapanma işe yaradı gibi görünüyor. Aşılamada da ciddi mesafeler alındı ve eylüle kadar 20 yaş üstünün aşılanması beklendiği için biz de bu anlamda umutluyuz. Okullarımıza döneceğimiz için çok mutluyuz."

– "Ülkemizin gösterdiği başarılar çok önemliydi"

Ege Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler 1. sınıf öğrencisi Nejat Cumhur Gökmen ise geçen yıl hazırlık okuduğu için ilk dönemde üniversite ortamıyla tanıştığını ifade etti.

Uzaktan eğitim döneminin öğrenciler açısından bambaşka bir deneyim olduğunu aktaran Gökmen, "Üniversitemizin tüm olumsuzluklara rağmen bu şekilde bir eğitim sürdürmesi de başarılı bir durum. Özellikle pandemi koşullarına rağmen ülkemizin gösterdiği başarılar çok önemliydi. Çünkü devletin bu anlamda sağladığı destekler ve yürüttüğü politika bugün okullarımızın açılma sürecine getirdi bizi. Biz o sürece kadar aşıların da daha iyi bir seviyeye geleceğini düşünüyoruz. Çünkü her şeyin başında sağlık var. Sağlıklı bir şekilde eğitimimizi sürdürecek olmamız bizleri sevindiriyor." dedi.

Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Elfide Nur Atalay da özellikle uygulamalı eğitim gördükleri için tıp fakültelerinin bu anlamda süreçten en çok etkilenen gruplardan biri olduğunu söyledi.

Zaman zaman uzaktan staj vermek ve çevrimiçi eğitim almak durumunda kaldıklarını anlatan Atalay, şöyle dedi:

"Dezavantajların yanı sıra bir yandan da okula gitmeden eğitimimizi sürdürebileceğimizi gördük. Şu anda bütün öğrencilerin aşılanması çok önemli çünkü hepimiz okullara dönüyoruz. Tam zamanlı okula dönebileceğimiz için hem de aynı zamanda sağlıklı bir şekilde artık normale dönebileceğimiz için çok heyecanlı ve mutluyuz. Sadece aşı konusuyla ilgili bazı karışıklıklar oluşturulmaya çalışılıyor toplumda. Şu anda virüsle mücadelede iyi durumda olan ülkelerin önemli bir kısmı aşılamanın en yüksek olduğu ülkeler o yüzden arkadaşlarıma tavsiyem aşı olmaları."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından normalleşme takvimi açıklamaları kapsamında, üniversitelerin, 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takviminin 13 Eylül itibarıyla başlayacağını bildirmişti.