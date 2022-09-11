Akademisyenlerden Boğaziçi’ndeki görevden almaya karşı ortak bildiri

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılması hakkında ekonomi alanında çalışan birçok akademisyen ortak bildiri yayımladı.
Aralarında yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin de imzasının bulunduğu bildiride, “Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm başkanlığı görevini yürütürken hakkında soruşturmalar açılmasını, bu gerekçeyle Boğaziçi Üniversitesi’nden üç ay süresince uzaklaştırılmasını ve akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin engellenmesini kınıyoruz. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” denildi.
Akademisyenlerin ortak açıklaması şöyle devam etti:
* “Mikroekonomi ve kamu maliyesi alanlarında üretken bir araştırmacı olmasının yanı sıra, Prof. Dr. Zenginobuz aralarında halihazırda dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademisyen olarak iktisat bilimine katkıda bulunanların da olduğu binlerce öğrenci yetiştirmiştir.
* Ayrıca, uluslararası akademik kuruluşlarda ve Boğaziçi Üniversitesi’nde seçilerek geldiği üst düzey görevleri özveri ile yerine getirmiştir.
* Prof. Dr. Zenginobuz, akademiye ve topluma olan bu katkıları dolayısıyla, Türkiye’de ve dünyada akademik camiada saygı duyulan ve örnek alınan isimler arasındadır.
* Prof. Dr. Zenginobuz’un akademik dünyadan uzaklaştırılmaya çalışılması; öğrencilerine, üniversitesine, ülkesine ve uluslararası akademik camiaya zarar verir ve kabul edilemez.
* Bu haksız kararı daha da vahim kılan, bu yaklaşımın Boğaziçi Üniversitesi’nde Ocak 2021’den beri devam eden ve akademik özerklik ve liyakat ilkelerini çiğneyen sürecin bir parçası olmasıdır.
* Boğaziçi Üniversitesi’nin başarısını ve uluslararası saygınlığını mümkün kılan, Prof. Dr. Zenginobuz’un en iyi şekilde temsil ettiği akademik liyakat, demokratik yönetim anlayışı ve kamuya hizmet bilincidir. Prof. Dr. Zenginobuz’un ve Boğaziçi Üniversitesi’nin yanındayız.”
Açıklamada imzası bulunan akademisyenler:
Prof. Dr. Ahmet Alkan, Sabancı Üniversitesi Prof.
Dr. Alain Venditti, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi
Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Ali Hortaçsu, Chicago Üniversitesi
Prof. Dr. Alvin Roth, 2012 Nobel Ödülü Sahibi; Stanford Üniversitesi
Prof. Dr. Alpay Filiztekin, Sabancı Üniversitesi
Prof. Dr. Andrea Mattozzi, European University Institute
Prof. Dr. Andrew Postlewaite, Pennsylvania Üniversitesi
Prof. Dr. Annalisa Luporini, Floransa Üniversitesi
Prof. Dr. Antonio Nicolò, Padova Üniversitesi
Prof. Dr. Antonio Villanacci,
Floransa Üniversitesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra,
Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Bilge Yılmaz,
Pennsylvania Üniversitesi Doç. Dr. Bülent Gültekin,
Pennsylvania Üniversitesi Prof. Dr. Dani Rodrik,
Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, MIT
Prof. Dr. David Perez Castrilllo, Barselona Autonoma Üniversitesi
Prof. Dr. Dirk Bergemann, Yale Üniversitesi
Prof. Dr. Efe Ök, New York Üniversitesi
Prof. Dr. Emmanuel Petrakis, Girit Üniversitesi
Prof. Dr. Eric Maskin, 2007 Nobel Ödülü Sahibi; Harvard Üniversitesi
Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi
Prof. Dr. Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Francis Bloch, Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi
Prof. Dr. Frédéric Deroïan, Aix-Marseille Ekonomi Okulu P
Prof. Dr. George Mailath, Pennsylvania Üniversitesi
Prof. Dr. Giorgio Bellettini, Bologna Üniversitesi
Prof. Dr. Helmuth Cremer, Toulouse Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Hideo Konishi, Boston College
Prof. Dr. Hülya Eraslan, Rice Üniversitesi Prof. Inés Macho-Stadler, Barselona Autonoma Üniversitesi
Prof. Dr. Javier Gardeazabal, Bask Üniversitesi
Prof. Dr. Jean-François Laslier, Paris Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Jean Lainé, Fransız Ulusal Sanat ve Meslek Konservatuarı
Prof. Dr. Jean Marc Tallon, Paris Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Maria Dolores Guillo, Alicante Üniversitesi
Doç. Dr. Marta Regulez, Bask Üniversitesi
Prof. Dr. Mehmet Kaytaz, Işık Üniversitesi
Emeritus Prof. Dr. Michel Lubano, Aix-Marseille Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Murat Arsel, Rotterdam Erasmus Üniversitesi
Prof. Dr. Myrna Wooders, Vanderbilt Üniversitesi
Prof. Dr. Nezih Güner, Barselona Autonoma Üniversitesi
Prof. Dr. Nicolas Gravel, Aix-Marseille Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Nikos Vettas, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi
Doç. Dr. Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi (Eski Öğretim Üyesi)
Pat Devine, Manchester Üniversitesi
Prof. Dr. Raouf Boucekkine, Aix-Marseille Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Refik Erzan, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Remzi Sanver, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi
Prof. Dr. Robert Wade, LSE
Emeritus Prof. Dr. Salvador Barberà, Barselona Autonoma Üniversitesi
Prof. Dr. Samuel Bowles, Santa Fe Enstitüsü
Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Milletvekili; Bilkent Üniversitesi
Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi
Prof. Dr. Serdar Sayan, TOBB Üniversitesi
Dr. Stefano Siviero, İtalya Merkez Bankası
Prof. Dr. Stephen Morris, MIT
Prof. Dr. Stephen Turnovsky, Washington Üniversitesi
Prof. Dr. Stilianos Fountas, Makedonya Üniversitesi
Prof. Dr. Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi
Prof. Dr. Thomas Seegmuller, Aix-Marseille Ekonomi Okulu
Prof. Dr. Timur Kuran, Duke Üniversitesi
Prof. Dr. Yanis Varoufakis, Yunanistan Parlamentosu Üyesi, Atina Üniversitesi