Akademisyenlerden Boğaziçi’ndeki görevden almaya karşı ortak bildiri

Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un Boğaziçi Üniversitesi’ndeki görevinden uzaklaştırılması hakkında ekonomi alanında çalışan birçok akademisyen ortak bildiri yayımladı.

Aralarında yurt dışındaki üniversitelerden akademisyenlerin de imzasının bulunduğu bildiride, “Prof. Dr. Ünal Zenginobuz’un Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölüm başkanlığı görevini yürütürken hakkında soruşturmalar açılmasını, bu gerekçeyle Boğaziçi Üniversitesi’nden üç ay süresince uzaklaştırılmasını ve akademik ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin engellenmesini kınıyoruz. Bu hatanın bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” denildi.

Akademisyenlerin ortak açıklaması şöyle devam etti:

* “Mikroekonomi ve kamu maliyesi alanlarında üretken bir araştırmacı olmasının yanı sıra, Prof. Dr. Zenginobuz aralarında halihazırda dünyanın önde gelen üniversitelerinde akademisyen olarak iktisat bilimine katkıda bulunanların da olduğu binlerce öğrenci yetiştirmiştir.

* Ayrıca, uluslararası akademik kuruluşlarda ve Boğaziçi Üniversitesi’nde seçilerek geldiği üst düzey görevleri özveri ile yerine getirmiştir.

* Prof. Dr. Zenginobuz, akademiye ve topluma olan bu katkıları dolayısıyla, Türkiye’de ve dünyada akademik camiada saygı duyulan ve örnek alınan isimler arasındadır.

* Prof. Dr. Zenginobuz’un akademik dünyadan uzaklaştırılmaya çalışılması; öğrencilerine, üniversitesine, ülkesine ve uluslararası akademik camiaya zarar verir ve kabul edilemez.

* Bu haksız kararı daha da vahim kılan, bu yaklaşımın Boğaziçi Üniversitesi’nde Ocak 2021’den beri devam eden ve akademik özerklik ve liyakat ilkelerini çiğneyen sürecin bir parçası olmasıdır.

* Boğaziçi Üniversitesi’nin başarısını ve uluslararası saygınlığını mümkün kılan, Prof. Dr. Zenginobuz’un en iyi şekilde temsil ettiği akademik liyakat, demokratik yönetim anlayışı ve kamuya hizmet bilincidir. Prof. Dr. Zenginobuz’un ve Boğaziçi Üniversitesi’nin yanındayız.”

Açıklamada imzası bulunan akademisyenler:

Prof. Dr. Ahmet Alkan, Sabancı Üniversitesi Prof.

Dr. Alain Venditti, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi

Prof. Dr. Ali Çarkoğlu, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Ali Hortaçsu, Chicago Üniversitesi

Prof. Dr. Alvin Roth, 2012 Nobel Ödülü Sahibi; Stanford Üniversitesi

Prof. Dr. Alpay Filiztekin, Sabancı Üniversitesi

Prof. Dr. Andrea Mattozzi, European University Institute

Prof. Dr. Andrew Postlewaite, Pennsylvania Üniversitesi

Prof. Dr. Annalisa Luporini, Floransa Üniversitesi

Prof. Dr. Antonio Nicolò, Padova Üniversitesi

Prof. Dr. Antonio Villanacci,

Floransa Üniversitesi Emeritus Prof. Dr. Ayşe Buğra,

Boğaziçi Üniversitesi Prof. Dr. Bilge Yılmaz,

Pennsylvania Üniversitesi Doç. Dr. Bülent Gültekin,

Pennsylvania Üniversitesi Prof. Dr. Dani Rodrik,

Harvard Üniversitesi Prof. Dr. Daron Acemoğlu, MIT

Prof. Dr. David Perez Castrilllo, Barselona Autonoma Üniversitesi

Prof. Dr. Dirk Bergemann, Yale Üniversitesi

Prof. Dr. Efe Ök, New York Üniversitesi

Prof. Dr. Emmanuel Petrakis, Girit Üniversitesi

Prof. Dr. Eric Maskin, 2007 Nobel Ödülü Sahibi; Harvard Üniversitesi

Prof. Dr. Erinç Yeldan, Kadir Has Üniversitesi

Prof. Dr. Erol Taymaz, Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Prof. Dr. Francis Bloch, Paris I Panthéon Sorbonne Üniversitesi

Prof. Dr. Frédéric Deroïan, Aix-Marseille Ekonomi Okulu P

Prof. Dr. George Mailath, Pennsylvania Üniversitesi

Prof. Dr. Giorgio Bellettini, Bologna Üniversitesi

Prof. Dr. Helmuth Cremer, Toulouse Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Hideo Konishi, Boston College

Prof. Dr. Hülya Eraslan, Rice Üniversitesi Prof. Inés Macho-Stadler, Barselona Autonoma Üniversitesi

Prof. Dr. Javier Gardeazabal, Bask Üniversitesi

Prof. Dr. Jean-François Laslier, Paris Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Jean Lainé, Fransız Ulusal Sanat ve Meslek Konservatuarı

Prof. Dr. Jean Marc Tallon, Paris Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Kamil Yılmaz, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Maria Dolores Guillo, Alicante Üniversitesi

Doç. Dr. Marta Regulez, Bask Üniversitesi

Prof. Dr. Mehmet Kaytaz, Işık Üniversitesi

Emeritus Prof. Dr. Michel Lubano, Aix-Marseille Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Murat Arsel, Rotterdam Erasmus Üniversitesi

Prof. Dr. Myrna Wooders, Vanderbilt Üniversitesi

Prof. Dr. Nezih Güner, Barselona Autonoma Üniversitesi

Prof. Dr. Nicolas Gravel, Aix-Marseille Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Nikos Vettas, Atina Ekonomi ve İşletme Üniversitesi

Doç. Dr. Osman Cevdet Akçay, Boğaziçi Üniversitesi (Eski Öğretim Üyesi)

Pat Devine, Manchester Üniversitesi

Prof. Dr. Raouf Boucekkine, Aix-Marseille Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Refet Gürkaynak, Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Refik Erzan, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Remzi Sanver, Fransa Bilimsel Araştırma Milli Merkezi

Prof. Dr. Robert Wade, LSE

Emeritus Prof. Dr. Salvador Barberà, Barselona Autonoma Üniversitesi

Prof. Dr. Samuel Bowles, Santa Fe Enstitüsü

Doç. Dr. Selin Sayek Böke, Milletvekili; Bilkent Üniversitesi

Prof. Dr. Selva Demiralp, Koç Üniversitesi

Prof. Dr. Serdar Sayan, TOBB Üniversitesi

Dr. Stefano Siviero, İtalya Merkez Bankası

Prof. Dr. Stephen Morris, MIT

Prof. Dr. Stephen Turnovsky, Washington Üniversitesi

Prof. Dr. Stilianos Fountas, Makedonya Üniversitesi

Prof. Dr. Şevket Pamuk, Boğaziçi Üniversitesi

Prof. Dr. Thomas Seegmuller, Aix-Marseille Ekonomi Okulu

Prof. Dr. Timur Kuran, Duke Üniversitesi

Prof. Dr. Yanis Varoufakis, Yunanistan Parlamentosu Üyesi, Atina Üniversitesi