Akan her damla petrolde, Şehit Esma’nın adı var

Türkiye’de ilk kez bir şehidin adı petrol kuyusuna verildi. Şehit Astsubay Esma Çevik’in adı, Şırnak’ta üretime başlayan petrol kuyusunda yaşayacak.

Zekeriya ALBAYRAK

Bugüne kadar okullara, parklara, kütüphane ve sokaklara verilen şehit ismi, Türkiye’de ilk kez bir petrol kuyusuna verildi. Şırnak’ta geçen hafta üretime alınan petrol kuyusu, Şehit Astsubay Esma Çevik’in adıyla açıldı. Tekirdağ’ın Hayrabolu ilçesinden yıllar önce İstanbul’a göç etmiş bir ailenin 3 kızından biri olan Esma Çevik’in en büyük hayali asker olmaktı.

Çocukluğu, kardeşleri Elif ve Esra ile birlikte Bayrampaşa Altıntepsi Mahallesi’nde geçti. Liseden sonra hukuk fakültesini kazandı. Ancak sadece bir dönem devam ettikten sonra bıraktı ve gönlünden gelen mesleğe geçti. Astsubay Okulu’ndan 2011’de mezun olduktan sonra, Bodrum’da göreve başladı. Ardından komando eğitimi alıp bomba imha kursuna gitti. Ve Türk Silahlı Kuvvetlerindeki ender kadın bomba uzmanlarından biri oldu.

İkinci görev yeri Şırnak’ta, onlarca bombayı etkisiz hale getirdi. Bombalı terör eylemlerini önleyerek bir çok kişinin hayatını kurtardı. Ancak tarihler 9 Aralık 2019’u gösterdiğinde o acı olay yaşandı. 30 yaşındaki Astsubay Esma Çevik, imha etmeye çalıştığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Şehit Esma’nın daha önce bir parka ve kütüphaneye verilen adı, şimdi Şırnak’taki o petrol kuyusunda yaşayacak.

Hainlerin döşediği patlayıcı şehit etti

TSK’nın sayılı kadın bomba imha uzmanlarından Astsubay Esma Çevik, 9 Aralık 1919’da, Şırnak İdil’deki Pisikayası Tepesi’ne teröristlerce döşenmiş patlayıcıyı imha ederken şehit oldu. Cenazesi Ataköy Camii’ndeki törenden sonra Edirnekapı Şehitliği’nde toprağa verildi. Şehit Esma’nın adı, önce büyüdüğü yer olan Bayrampaşa’daki bir parka, ardından İzmir Çeşme’de bir kütüphaneye verildi. Geçen hafta ise Şırnak’ın Cizre ilçesinde petrol keşfedilerek üretime alınan kuyu, “Esma Çevik-1” adıyla açıldı. Şehidin adının verildiği Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü’ne ait kuyudan günde 400 varil petrol çıkarılıyor. Kuyunun bulunduğu bölgede düzenlenen törene, Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, TPAO Genel Müdürü Melih Han Bilgin, 23. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral İdris Acartürk, Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka da katıldı.