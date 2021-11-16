Akar: “MSB Heyeti F-16 Talebimiz İçin Bugün Washington’da”

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD’nin F-35 askeri uçak projesinden Türkiye’yi çıkarması nedeniyle bugün Washington’da, F-16 askeri uçak talebiyle ilgili müzakerelere devam edildiğini açıkladı. Akar, bu sürecin olumsuz sonuçlanması halinde üstü kapalı olarak Türkiye’nin Rusya’dan S-57 uçağı satın alma gibi bir alternatifini işaret etti.

Akar, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Milli Savunma Bakanlığı 2022 yılı bütçesi sunumu kapsamında, Türk – Amerikan ilişkilerine yönelik değerlendirmelerde bulundu. Bütçede, ABD’nin Temmuz 2019 itibariyle Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın alınması gerekçesiyle Türkiye’yi, F-35 askeri uçak programından çıkarmasıyla ilgili gelişmeleri aktardı. Türkiye’nin F-35 askeri uçak programı için 1,4 milyar dolarlık harcamada bulunması dolayısıyla bunun iadesi için Washington’dan F-16 askeri uçak temini ve modernizasyonuyla ilgili talepte bulunmasına değindi.

Bakan Akar “1990’lı yılların başından itibaren uzun menzilli hava savunma sistemi tedarik çalışmalarımız sürdürülmektedir. 11 Nisan 2011 tarihinde S-400 hava sistemi tedarik edilmesi sözleşmesi imzalanmıştır, Nasıl S-300, NATO İttifakı içinde nasıl kullanılıyorsa, S-400 sistemi de bizde aynı şekilde kullanılacaktır. F-35 projesindeyse, tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen S-400 gerekçe gösterilerek F-35 tedarikimiz engellenmiştir” görüşünü vurguladı.

Türkiye’nin F-35 askeri uçak programından çıkarılmasıyla ilgili, 27 Ekim 2021’de ABD heyetince Ankara’da ilk müzakerelerin yapıldığını kaydeden Akar “Bu görüşmede Türkiye’nin uğradığı zararın nasıl telafi edileceği de dâhil olmak üzere, F-35 için yaptığımız harcamaların geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz iletilmiştir. Mali hususlarda ayrıntılı olarak müzakerelerde bulunmak üzere, 2022 yılı başlarında ABD’de yeniden biraraya gelinmesi hususunda mutabık kalınmıştır. Bunun yanı sıra yeni F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızdan bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimizi, Yabancı Askeri Satışlar (FMS) çerçevesinde ABD’ye, 30 Eylül 2021’de iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşabileceğini düşünüyoruz. Ancak süreç Kongre onayına tabi olacağından, gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD’nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye, içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabii olarak başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bu ve benzeri sorunları görüşmek üzere temaslarımız sürmekte olup, şu anda da Bakanlığımızdan bir heyet ABD de bulunmaktadır” dedi.

Bu açıklamasıyla Akar’ın, üstü kapalı olarak eğer ABD’yle yürütülen müzakerelerde olumlu sonuç sağlanamazsa Türkiye’nin askeri uçak ihtiyacı konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 29 Eylül’deki son görüşmesinde de gündeme gelen Su-57 uçakları satın alımı yapılabileceği ihtimalini akıllara getirdi.

Akar, ABD’ye Suriye’deki YPG yapılanmasıyla ilgili eleştirisini yineledi

Milli Savunma Bakanı Akar, Washington’la ilişkiler açısından ayrıca “Bizim için terörün ve teröristin etnik, dinsel, mezhepsel ayrımı söz konusu değildir. Terörist teröristtir. Bu kapsamda, başta ABD olmak üzere yabancı muhataplarımıza PKK eşittir YPG olduğunu her seviyede dile getiriyor, anlatıyoruz ve teröristlere verilen her türlü desteğin kesilmesini ısrarla talep ediyoruz. PKK eşittir YPG olduğu hususunda, hiçbir tereddüt bulunmamaktadır. Esasen, bizzat terörist elebaşları da Suriye’deki sözde komutanların, daha önce PKK saflarında yer aldığını basında açıkça itiraf etmiştir. Ayrıca ABD Senatosu’nda düzenlenen oturumlarda, bazı uzmanlar, ABD’nin YPG’yle ilişkisinin sonlandırılması gerektiğini belirtmektedir. Sonuç olarak asil milletimizi, 40 yıldan beri başına musallat olan terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bizim tek hedefimiz teröristlerdir. Bizim için terörist neredeyse hedef orasıdır. Operasyonlarımız, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir” diye konuştu.