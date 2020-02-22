Akar, sınırdan mesaj verdi: Yanı başımızda çok sıkıntılı durumlar var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın ve komutanların başsağlığı ziyaretine, Hatay Valisi Rahmi Doğan, İkinci Ordu Komutanı Korgeneral Sinan Yayla, CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman ve diğer yetkililer de eşlik etti.

Akar, şehit teğmenin ailesinin evinde baba Remzi, anne Munteha ve yakınlarına taziyelerini sundu, Cumhurbaşkanı ve AKP lideri Erdoğan’ın başsağlığı dileklerini iletti.

Taziye sırasında şehit yakınlarının “vatan sağ olsun” sözleri duyulurken Bakan Akar, Hatay’ın Suriye sınırındaki ilçesi Samandağ’dan mesaj verdi. “Yanı başımızda; İdlib’te çok sıkıntılı durumlar var. Bu durum hem ülkemizi hem orada onbinlerce, yüzbinlerce masum insanı tehdit ediyor” dedi.

Milli Savunma Bakanı Akar şöyle devam etti:

“Bu milletin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri gece gündüz, yağmur çamur demeden hem yurt içi hem yurt dışında ülkemizin ve 83 milyonun güvenliğini, rahatını, huzurunu, özgürce inancını, düşüncesini yaşayabilmesi için büyük bir kahramanlık ve fedakarlıkla görevlerini sürdürüyor…

İnşallah hem ülkemizde hem çevremizde rahatı, huzuru, istikrarı sağlamak suretiyle herkesin rahat, güven içinde yaşamasını mümkün kılacağız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz.

Bu konuda sizlerin destekleri, sevgisi, duası, güveni bizler için en yüksek motivasyon kaynağı. Sizlerden aldığımız ilhamla bizler de büyük bir aşkla, şevkle bize verilen görevleri alnımızın akıyla yapmanın gayreti içindeyiz ve inşallah bunu başaracağız.”

Ziyaretin ardından Akar ve komutanlar, Hatay Devlet Hastanesi’nde yaralı askerleri ziyaret etti. Sağlık durumlarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı, sohbet etti.