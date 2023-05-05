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5 Mayıs 2023
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Akar: Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

AKP’den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Akar, Kayseri Niğdeliler Derneğince düzenlenen “Niğdeliler Buluşması”nda yaptığı konuşmada, büyük ve güçlü Türkiye için çalıştıklarını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye’nin bölgesinde ve dünyada sözü dinlenen bir ülke haline geldiğini ifade eden Akar, seçimden sonra bunu daha da ileri götüreceklerini bildirdi.

Seçim döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı ve onun liderliğindeki Türkiye’yi sevmeyenlerin tezvirat yaptığını bildiren Akar, “Niye? Dediklerini yapmıyoruz. Yapmayacağız. Biz sadece ülkemizin hak ve menfaatleri neyi gerektiriyorsa onu yapacağız.” diye konuştu.

Batı’daki gazete ve dergilerin tezviratlarına dikkati çeken Akar, “Bunlar güya gerçekleri, doğruları anlatan saygın basın kuruluşları. Şu anda biraz menfaatlerine ters olduğu için her türlü tezviratı, yalanı yapıyor, her türlü gerçek dışı çalışmalarını sürdürüyorlar. Bunların kabul edilmesi mümkün değil. Bunun görülmesi lazım.” açıklamasında bulundu.

Mehmetçiğin terörle mücadeleye kararlılıkla devam ettiğini, Irak’ın kuzeyindeki terör yuvalarının tek tek teröristlerin başlarına yıkıldığını, Suriye’nin kuzeyinde kurulmak istenen terör koridorunun parçalandığını, teröristlerin kazdıkları çukurlara gömüldüğünü ifade eden Akar, “Terör bitmedi, mücadele aynı kararlılık ve azimle artan bir tempoda devam ediyor. Son 8 günde 39 terörist etkisiz hale getirildi.” dedi. (AA)

Alaturka Online
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