Akar ve Austin Brüksel’de Görüştü

NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Belçika’nın başkenti Brüksel’de bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Akar toplantı öncesindeki ikili görüşmeleri kapsamında önce İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace’la biraraya geldi, daha sonra da Amerikalı mevkidaşı Austin’le kısa bir görüşme yaptı.

Görüşmede, bu ay sonunda Roma’da düzenlenecek G-20 Liderler Zirvesi öncesinde olumlu gündem oluşturulması için ayrıntılı bir görüşme yapılmasının gerekliliğinin ele alındığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nijerya dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’yle ABD arasındaki F-35 gerilimi konusunda iki ülkenin savunma bakanının biraraya geleceğini söylemişti.

Erdoğan, Türkiye’nin çıkarıldığı F-35 programından dolayı 1,4 milyar dolar alacağı olduğuna işaret ederek, “Şimdi Milli Savunma Bakanımız, ABD Savunma Bakanı ile biraraya gelecek, görüşecekler. Mesafe alacağız diye inanıyorum. Roma’da G-20 toplantısında Biden ile biz de bunu tabii konuşacağız. ‘Ne yapıyoruz, ne oluyor’ diye soracağız. Hiçbir şekilde Türkiye’nin haklarının yenmesine fırsat vermeyiz” diye konuşmuştu.

NATO’dan artan Rus tehdidine karşı ortak plan

Öte yandan, Brüksel’de biraraya gelen NATO savunma bakanları, birden fazla cephede olası bir Rus saldırısına karşı savunma amaçlı yeni bir ana plan üzerinde anlaşmaya vardı. NATO, ittifakın Çin’e odaklanmasına rağmen Moskova’yı caydırma konusundaki ana hedefini yeniden vurguladı.

Gizli strateji, Baltık ve Karadeniz bölgelerindeki nükleer silahlarla, bilgisayar ağlarının ele geçirilmesi yoluyla ya da uzaydan yapılabilecek saldırıları içeren herhangi bir eş zamanlı saldırıya karşı hazır olmayı amaçlıyor.

Yeni dijital teknolojiler geliştirmek için finansman sağlamak amacıyla 1 milyar dolarlık bir fonun da kabul edildiği toplantıdan sonra NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, “İttifakımızı daha iyi ve modernize edilmiş planlarla güçlendirmeye devam ediyoruz,” dedi.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, yaptığı açıklamada, “Rusya ile iletişim için hala yollarımız ve kanallarımız var, ancak Rusya’nın Moskova’daki iki NATO ofisini kapatma ve NATO misyonundaki faaliyetlerini durdurma kararından dolayı üzgünüz. NATO’nun Rusya’ya yaklaşımı, Rusya ile anlamlı bir diyalog kurma çabalarını inandırıcı caydırıcılık ve savunmayla birleştiren daha önceki yaklaşımıyla aynı, Ama elbette, Ruslar’ın Moskova’daki NATO ofislerini kapatma kararı nedeniyle bu daha da zorlaştı. Şunu da anlamalıyız ki, NATO ve Rusya arasındaki ilişki şu anda çok düşük bir noktada. Soğuk Savaş’ın bitmesinden bu yana işler hiç bu kadar zor olmamıştı, ancak işler zorlaştığında, ilişkimizde zorluklarla karşılaştığımızda, şimdi konuşmamızın daha da önemli olduğuna kuvvetle inanıyoruz. Bu nedenle NATO, Rusya ile yapıcı veya anlamlı bir diyalog için çaba göstermeye devam edecek” diye konuştu.

Yetkililer, yakın zamanda Rusya’dan herhangi bir saldırının yakın olduğuna inanmadıklarını vurguluyorlar. Moskova da saldırgan niyetleri olduğu yönündeki iddiaları reddediyor ve bu tür hazırlıklarla Avrupa’yı istikrarsızlaştırma riskini taşıyan tarafın NATO olduğunu öne sürüyor.

Ancak diplomatlar, Rusya’nın gelişmiş silah sistemleri geliştirmesi ve müttefiklerin sınırlarına asker ve teçhizat yerleştirmesi nedeniyle “Avrupa-Atlantik Bölgesi’nde Caydırıcılık ve Savunma Kavramı”na ve stratejik uygulama planına ihtiyaç olduğunu söylüyor.

Plan hakkında konuşan Almanya Savunma Bakanı Annegret Kramp-Karrenbauer, “Caydırıcılığın yolu bu” dedi.

Rusya’nın mevcut tutumuna dikkat çeken Kramp-Karrenbauer, Alman radyosu Deutschlandfunk’a verdiği demeçte, ” Özellikle Baltık ülkeleri üzerinde hava sahası ihlallerini, aynı zamanda Karadeniz üzerindeki saldırıların da arttığını görüyoruz” dedi.

ABD’li bir yetkili de planın, NATO’nun 2022’nin sonuna kadar daha ayrıntılı bölgesel planların yapılmasına izin vererek, hangi ek silahlara ihtiyacı olduğuna ve güçlerini nasıl konumlandıracağına karar vermesine izin verdiğini söyledi.

Batılı yetkililer, Mayıs ayında Rusya’nın Ukrayna sınırına yaklaşık 100 bin asker yığdığını ve bu sayının Moskova’nın 2014 yılında Kırım’ı ilhak etmesinden bu yana en yüksek sayı olduğunu söylüyor. Rusya’nın Eylül ayında, eski Sovyet müttefiki Beyaz Rusya ile büyük askeri tatbikatlarda yeni savaş robotları kullanması Baltık müttefiklerini alarma geçirmişti.

Rusya, yörüngedeki uydulara potansiyel olarak saldırmak için Sovyet askeri uzay sistemlerini ve müttefik komuta sistemlerini bozmak için yapay zeka tabanlı teknolojiler ve ayrıca “süper silahlar” geliştiriyor.