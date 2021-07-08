Akar ve Austin İki Gün İçinde İkinci Kez Görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, iki gün içinde ikinci kez telefonda Afganistan’ı görüştü. Görüşmede yine Kabil havaalanının işletilmesi ve güvenliği konusu ele alındı.

Ankara’dan yapılan açıklamada, 20 yıldır Afganistan’da bulunan Türkiye’nin son 6 yıldır Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletmesini sürdürdüğü belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında şunlar kaydedildi:

“Afganistan’ın dünyaya açılan tek penceresi olan Hamid Karzai Havaalanı Afganistan halkının güvenlik, huzur ve refahı için büyük önem taşımaktadır. Afganistanlı kardeşlerimizin güvenlik ve refahı için Kararlı Destek Misyonu’nun bitmesinden sonra da unsurlarımızla Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın işletilmesine yönelik gerekli desteğin salanması çalışmaları sürmektedir.”

Görüşmeyle ilgili ABD Savunma Bakanlığı’ndan (Pentagon) da kısa bir açıklama yapıldı. Pentagon Sözcüsü John Kirby yazılı açıklamasında, “Savunma Bakanı Lloyd Austin, Afganistan’da devam eden çekilme sürecine ilişkin diyalogun devamı kapsamında Türk Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüştü. İki bakan güvenlik kaygıları hakkında görüşlerini paylaştı ve Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’ndaki düzenlemeler konusunda temasta kalmayı kararlaştırdı” ifadelerini kullandı.

İki bakan arasında beklenen telefon görüşmelerinin ilki dün yapılmıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın ilk görüşmeyle ilgili açıklamasında, görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiği belirtilmiş, “Afganistan’daki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’nın güvenli bir şekilde işletilmesine yönelik iki ülke teknik heyetleri arasında yapılan toplantılarda gelinen son durum ele alındı’’ denilmişti. İki bakanın görüşmelerine bugün devam edecekleri bilgisi de verilmişti.

Pentagon açıklamasında da, Austin ve Akar’ın Kabil’deki havaalanında yeterli düzeyde güvenliğin sağlanmasının önemini yeniden vurguladığı, Amerikalı bakanın ABD-Türkiye arasında savunma alanında uzun geçmişe dayanan ilişkilerin öneminin bir kez daha altını çizdiği belirtilmişti.

Akar, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin’le görüşeceğini hafta başında açıklamış ve Türkiye’nin Afganistan’ın başkenti Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havaalanı’nın güvenliğini üstlenmesi konusunda henüz alınmış bir karar olmadığını kaydetmişti.

Hulusi Akar, Türkiye’nin Birleşmiş Milletler, NATO, ABD ve diğer bazı ülkelerle temas halinde olduğunu ve görüşmeler yaptığını da söylemişti.

ABD askerlerinin Afganistan’dan çekilmesiyle birlikte Türkiye’nin Kabil havaalanının güvenliğini sağlaması konusu bir süredir gündemdeki yerini koruyor. Haziran ayı sonunda da ABD’den teknik bir heyet Kabil’deki havaalanının güvenliği ve işletilmesiyle ilgili müzakereler kapsamında Ankara’da temaslarda bulunmuştu.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley geçen ay Kongre’de katıldığı bir oturumda, Afganistan’da Kabil havaalanının güvenliğinin sağlanması konusunda Türkiye ile henüz yazılı bir anlaşma olmadığını ancak Türkler’in havaalanında güvenliğin sağlanmasının bir parçası olacağını söylemişti.

Türkiye’nin NATO’nun Afgan güvenlik güçlerini eğitme misyonunun bir parçası olarak Afganistan’da 500’den fazla askeri bulunuyor. Bu askerlerin bir bölümü halihazırda havaalanında görev yapıyor.