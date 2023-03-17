Akar: YPG destekçileri teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı

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Alaturka Online
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Irak’ın kuzeyindeki Duhok’un Çemanke nahiyesi yakınlarında dün içinde PKK’lı üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 3’ü kadın 7 kişinin öldüğü helikopter kazası gizemini korurken, istihbarat birimleri helikopterin İran’a yakınlığıyla bilinen Haşdi Şabi milislerine ait olabileceğini değerlendiriyor.

Olayla ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’dan açıklama geldi. Akar, “PKK/YPG destekçileri, teröristlere helikopter vererek bir kez daha suçüstü yakalandı. Bunların beyhude çabalar olduğunu artık anlamaları lazım” dedi.

Ayrıca, Akar “24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar yurt içinde, Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 37 bin 647, sadece bu yılın başından itibaren ise 306 terörist etkisiz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

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