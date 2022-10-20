Akar: Yunanistan adına başkaları konuşuyor!

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Yunanistan’a sorunları konuşma teklifinde bulunduklarını belirtti. Yunanistan’ın tavrını ise başlıktaki sözlerle özetledi.

Deniz ZEYREK

TSK’nın planlı eğitim faaliyetlerinden Atış Serbest Tatbikatı önceki gün Polatlı Yakınlarındaki Sakarya Kışlasında yapıldı. Faaliyete katılan bütün silah sistemlerinin hedefleri tam isabetle vurduğu tatbikat sonrası sorularımızı yanıtlayan Savunma Bakanı Hulisi Akar, tatbikatın ve yapıldığı bölgenin önemini şu sözlerle anlattı: “Sakarya Meydan Muharebesi gördüğünüz bu bölgede gerçekleşti. Gençlerimizin aynı zamanda bu tarihi muharebeyi iyi anlamaları, iyi kavramaları lazım. Burası taarruzun durdurulduğu yer, son nokta. Bu tatbikatın özü; askeri öğrencilerimizin mesleklerinin başındayken TSK’nın sahip olduğu ateş gücünü, yerli ve milli imkanlarımızı görmelerini, tecrübe etmelerini sağlamaktır.”

Yunanistan’la ilişkilerden terör örgütü PKK’yla mücadeleye kadar bir çok konuda görüşlerini paylaşan Akar’ın verdiği mesajlar özetle şöyle:

YUNANİSTAN ADINA BAŞKALARI KONUŞUYOR: Hiçbir oldu bittiye müsaade etmeyeceğiz. Hakkımızı hukukumuzu koruyacağız. İşgalci istilacı değiliz. Tüm komşularımızın sınırlarına, egemenlik haklarına saygılıyız. Biz diyalog, dostluk, kardeşlik deyince sanki bir zafiyet gibi anlaşılıyor öyle bir şey yok. Bizim askeri heyetimiz iki kez Yunanistan’a gitti, onlar bir kez Ankara’ya geldi. Şimdi 4’üncü toplantı için Yunan heyetini Türkiye’ye bekliyoruz. Biz gelin bu toplantılara devam edelim derken bazıları “Türkler diyaloğa gelsin” diyorlar. Aslında diyaloğu isteyen biziz. Brüksel’deki son toplantısında da Savunma Bakanı Panagiotopoulos’u eşiyle birlikte Türkiye’ye davet ettim. Olumlu havanın esmesi, oluşması için ama sanki bundan da rahatsız olanlar var. Biz Türk-Yunan sorunlarının çözülebileceğini, çözülemezse bile kontrol altında tutulabileceğini, ülkelerimize, bölgeye ve NATO’ya zarar vermeden bir şekilde çözmemiz, yönetmemiz gerektiğini değerlendiriyoruz.

Siz Lozan’da ve Paris Anlaşmalarında, çok açık ve net 12’nci ve 14’üncü maddelerde “Bu adalar silahlandırılamaz” denmesine rağmen adaları silahlandırdınız. Dünyanın hiçbir yerinde olmadığı şekilde karasuları 6 mil, hava sahası 10 mil gibi bir garabetle bizi karşı karşıya bıraktınız. Tüm bunlara rağmen, oturup konuşalım diyoruz. Yunanistan adına başkaları da konuşuyor. Biz de bırakın bunları kendi aramızda oturup konuşalım diyoruz. Herkes eteğindeki taşı döksün istiyoruz. Anlaşmalar çerçevesinde adaların silahsızlandırılması lazım. Bu tamamen anlaşmalara aykırı. Ayrıca Yunanistan’da ana kara veya adalarda silahlanma girişimlerinin beyhude bir gayret olduğu görülmeli ve bunun da en büyük zararı Yunan halkının refahınadır.

“DEDEAĞAÇ RUSYA’YA KARŞI” DİYORLAR:1990’da Yunanlılar ABD‘yle Savunma ve Ekonomik İş birliği Anlaşmaları yapıyorlar ve 2020’de bunu yeniliyorlar. Eskiden 5 olan üs sayısını 9’a çıkarıyorlar. Dedeağaç da bunlardan birisi. Buraya Lojistik Merkezi kuracaklarını ve bunun Rusya’ya karşı olduğunu belirtiyorlar. Ayrıca Rus gazına bağımlılığı azaltmak için buraya LNG deposu da kuracaklarını ve buradan Avrupa’ya gaz sağlayabileceklerini söylüyorlar. Savunma ve güvenlik, tedbir ve takip meselesidir. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

TACİZLER KONUSUNDA NATO’YA GARANTİ: NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’in talebi üzerine yaptığımız görüşmede Yunanistan’ın gerçekleştirdiği taciz ve ihlallerle ilgili belgeleri kendilerine teslim ettik. Ve biz o görüşmede “Yunanlılar bize herhangi bir tacizde, ihlalde bulunmadan bizim onlara havada, denizde taciz yapmadığımızı garanti ediyoruz” dedik. Mutlaka bir öncesinin olduğunu vurguladık. Dalaman, Didim, Datça’ya kadar gelmiş bizim ana karamızın hava sahasını taciz ediyor, bu gözle bakın dedik.

ABD’YLE F-16 GÖRÜŞMELERİ: Belki eski alışkanlıklardan dolayı kabullenmede sıkıntı olsa da esasta bir sorun olmadığını, bunun iki egemen devlet arasında bir konuşma, görüşme olduğunu da herkes kabul ediyor. Türkiye çaresiz değil. Bizim Hava Kuvvetlerimiz de bir F-16 kültürü var. O nedenle öncelikli tercihimiz dost ve müttefik ülkelerden tedarik faaliyetimizi yürütmektir.

TERÖR ÖRGÜTÜNDEKİ ÇÖKÜNTÜ GÖRÜLÜYOR: PKK’daki çöküntü açıkça görülüyor. Terörle mücadelede Zap uzun yıllardan beri girilmeyen bir yerdi. Orası öyle bir hale gelmiş ki teröristler bizim girebileceğimizi tahayyül dahi edemiyorlardı. TSK oraya girince onların elebaşları 1 hafta, 15 gün içinde kaçtı. Zap’ta gerçekleştirilen Pençe-Kilit Operasyonu’nda Nisan ayından bu yana 417 terörist etkisiz hale getirildi. Çok ağır arazi ve iklim şartları olan yerde 2 bine yakın EYP etkisiz hale getirildi. Şu ana kadar 500’den fazla mağara ve sığınak temizlendi. Zap büyük ölçüde teröristlerden temizlendi, kontrol altına alındı, arama-tarama faaliyetleri devam ediyor. Çok zor bir coğrafyada Mehmetçik büyük bir fedakarlık, kahramanlık ve başarı ile orayı temizliyor.

Şimdi elebaşları diğerlerine çıkmayın, yerinizde kalın talimatı veriyor ama onlar da kaçıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Kaçış yok. Orası teröristler için çıkmaz sokak. Tek kurtuluş adalete teslim olmak. Burada bir kez daha ifade ediyorum ki bizim tek hedefimiz teröristler, terörist neredeyse hedefimiz orası!

ÇÖZÜM SÜRECİ DÖNEMİ ÖNEMLİ: 2013-2015 yılları arasındaki Çözüm Süreci dönemi önemli. Gerçekten bir sabır ve şefkat vardı ama bunu suiistimal ettiler. Kürt kardeşlerimiz o süreçte devletin tek derdinin teröristler olduğunu bizzat gördü. Teröristlerin derdinin de Kürtler olmadığını bizzat Kürt kardeşlerimiz yaşayarak anladı.

24 Temmuz 2015’ten bu yana kadar 36 bin 412 terörist etkisiz hale getirildi. Bu yılda, ocak ayından itibaren Irak’ın ve Suriye’nin kuzeyinde 3 bin 143 terörist etkisiz hale getirildi.

FETÖ İLE MÜCADELE HALA SÜRÜYOR: 15 Temmuz’dan itibaren 24 bin 717 ihraç oldu, 2 bin 830 emeklinin rütbeleri geri alındı. 1 Ocak’tan itibaren de bin 572 ihraç ve rütbesi geri alınan var. Yani bitti diye bir şey yok. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla devam ediyoruz. Bu kararlı mücadelenin nereye varırsa oraya kadar gideceğinden kimsenin şüphesi olmasın. TSK’nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Bundan herkes emin olsun. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda ve sayısı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar, FETÖ’den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir.