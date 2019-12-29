Akar’dan operasyon açıklaması: Saldırı olursa vururuz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları ile İdlib’deki gelişmelerin ardından Suriye sınırının sıfır noktasında birlik komutanları ile bir araya geldi. Toplantıda Suriye’nin kuzeyindeki gelişmeler ve İdlib’de yaşananlar da ele alındı.

“BURADAN ÇIKMAYACAĞIZ”

Esad rejiminin İdlib’e yönelik kara operasyonu sonrası açıklamalarda bulunan Hulusi Akar, “Hiçbir şekilde ateşkes sağlanmasına yönelik görevlerini kahramanca yapan 12 gözlem noktasını boşaltmayacağız, buradan çıkmayacağız. Gözlem noktalarımız bu konuda talimatlıdır. Herhangi bir şekilde saldırı, taciz olduğu takdirde tereddütsüz karşılık verecekler” dedi.

“BASKI GÖÇ DALGASINA SEBEP OLUR”

Saldırılar sonrasında İdlib’de son dönemde 280 bin, toplamda ise 1 milyon insanın evlerini terk etmek zorunda kaldığına dikkati çeken Akar, “Bu baskı devam ettiği takdirde önemli bir göç dalgasına daha sebep olur. 4 milyon civarında Suriyeli kardeşimizi ağırlamakta olan Türkiye için bu ilave yük ağır gelecektir. Dolayısıyla bu göçün önlenmesi için de elimizden gelen gayreti gösteriyoruz” görüşünü dile getirdi.

Akar, Libya tezkeresiyle ilgili olarak “TSK, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için yurt içinde ve sınır ötesinde nerede görev verilirse yapmaya hazır” dedi. (AA)

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