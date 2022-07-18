Akar’dan ‘tahıl koridoru’ açıklaması: Anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada “Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı.” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın açıklaması şu şekilde;

“Tahıl-gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensiplerde anlaşmaya varıldı. Somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimiz sürüyor. Bu hafta içinde bir toplantı yapılması muhtemel”

AKAR’DAN FETÖ’YLE MÜCADELE AÇIKLAMASI

Akar, FETÖ ile mücadele konusunda “FETÖ ile mücadelemiz ilk günkü gibi, yani 16 Temmuz 2016’da ne ise aynı ciddiyet, samimiyet, dikkat ve hassasiyetle devam ediyor. Bunun dışında bir şey asla düşünülemez. Son bir yıl içinde FETÖ ile bağlantısından dolayı 1980 kişinin ilişiği kesildi.” dedi.

(DHA)

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