Akaryakıt istasyonu ve arsası ihaleyle satılacak

Amasya’nın Merzifon ilçesinde akaryakıt istasyonu ve arsası açık artırma ile satışa çıkarıldı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Taşınmazın bulunduğu bölge her türlü belediye imkanlarından yararlanmakta olup, taşınmaz ticaret sahasında bulunmaktadır. Taşınmaz şehrin sanayi sitesi içerisinde Çorum-Ankara yoluna çok yakın mesafededir.
2 milyon 736 bin 839 Türk Lirası muhammen bedelle satışa çıkarılan akaryakıt istasyonunun ilk satış ihalesi 11 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.