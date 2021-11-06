Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele genelgesi Resmi Gazete’de 

AKARYAKIT Kaçakçılığı ile Mücadeleye Yönelik Tedbirler konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan genelgeyle, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele konusunda ilgili bakanlıklar ile diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından alınacak tedbirler, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde etkinliği ve verimliliği artırmak amacıyla yeniden düzenlendi.

Genelgeyle birlikte, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele çalışmalarında koordinasyonu sağlamak ve alınması gereken her türlü tedbiri belirlemek amacıyla Ticaret Bakanı koordinasyonunda, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanından oluşan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Kurulu” teşekkül ettirildi.

İL KOORDİNASYON KURULLARI

Genelgeye göre, Kurulun oluşturacağı strateji ve alacağı kararlar çerçevesinde görev icra etmek üzere, Kurul tarafından Ticaret Bakanlığı ilgili bakan yardımcısının başkanlığında alt kurul ve vali başkanlığında il koordinasyon kurulları oluşturulabilecek. Kurul ve alt kurulların sekretarya hizmetleri ile alınan kararların takibi Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülecek.

Kurul tarafından belirlenecek strateji ve alınacak kararlar doğrultusunda ilgili bakanlıklar ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, çalışmalarını yürütecek ve sonuçlarını 3’er aylık dönemler halinde Ticaret Bakanlığına gönderecek. Ticaret Bakanlığınca hazırlanacak yıllık faaliyet raporu, ilgili kurumlar ile paylaşılacak ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığına sunulacak

ÖZEL EKİPLE ÇALIŞMAYA DEVAM

Genelgeye göre, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü bünyesinde Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinden oluşan ‘Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Özel Ekibi’ faaliyetlerine devam edecek. Ekibin çalışma usul ve esasları, ilgili kurumların görüşleri alınmak suretiyle, Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak yönerge ile belirlenecek. Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadele faaliyetlerinde gerçekleştirilecek çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan tüm bilgiler ilgili bakanlıklarca Özel Ekip ile paylaşılacak.

İHTİYAÇLAR EPDK TARAFINDAN KARŞILANACAK

Resmi Gazete’de yer alan bilgiye göre, akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede görevli olan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ile protokolleri bulunan kamu kurum ve kuruluşlarınca talep edilen araç, gereç ve ödenek ihtiyaçları Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından gecikmeksizin karşılanacak.

-Petrol piyasasında usulsüz faaliyet yürüttüğü değerlendirilerek incelenmek üzere Vergi Denetim Kurulu Başkanlığına bildirilen mükelleflerin vergi incelemelerine gecikmeksizin başlanacak.

Kolluk kuvvetlerince gemilerde yapılacak denetimler için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının ilgili kuruluşu Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile Liman Başkanlıkları başta olmak üzere ilgili diğer birimlerce gerekli teknik destek verilecek.

Kolluk birimlerince, akaryakıt tüketimleri yüksek olan sektörlerde kullanılan akaryakıtın yasallığı denetlenecek ve depo ya da araçlarda yapılacak aramalarda valiliklerce gerekli tedbirler alınacak.

Akaryakıt kaçakçılığı ile mücadelede denetim gücünün en etkin şekilde kullanılmasını teminen ilgili bakanlıklarca sektöre yönelik risk analizi çalışmalarına öncelik verilecek ve bu amaçla veri toplamaya yönelik sistemler oluşturulacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından, dağıtım ve otomasyon firmalarının mali yeterlilik kriterlerini taşıyıp taşımadığı noktasında değerlendirme yapılırken Vergi Denetim Kurulu Başkanlığından görüş alınacak.

Güncel ihtiyaçlar doğrultusunda hazırlanan “Akaryakıt Kaçakçılığı ile Mücadele Eylem Planı (2021-2023)” Ticaret Bakanlığının internet adresinde (www.ticaret.gov.tr) yayınlanacak ve Eylem Planında yer alan faaliyetler ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından titizlikle takip edilerek hayata geçirilecek.

Kararda, bugünkü Cumhurbaşkanlığı Genelgesinin yayımlanmasıyla birlikte, 2012/19 sayılı genelgenin yürürlükten kaldırıldığı da ifade edildi.