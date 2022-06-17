Akaryakıt zamlarına tepki gösteren minibüsçüler kontak kapattı

Karaman’da akaryakıt fiyatları başta olmak üzere artan maliyetleri karşılayamayacak duruma gelen şehiriçi minibüs şoförleri kontak kapatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama yapan Karaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, “Araçlarımızı evlerimizin önüne koyduk. İşi yapamayacağız. Bu konuya çözüm bulunmazsa kontak kapatmalar devam edecek” dedi.

Müslüm EVCİ

Akaryakıt fiyatlarındaki artış hız kesmiyor. Bir yılda motorine yüzde 300’ün üzerinde gelen zam şehiriçi toplu ulaşım yapan minibüs şoförlerini de vurdu.

Karaman’da son dönemde akaryakıt başta olmak üzere artan maliyetler yüzünden zarar eden minibüsçüler kontak kapatma kararı aldı.

“ARAÇLARIMIZI EVLERİMİZİN ÖNÜNE KOYDUK, İŞ YAPMAYACAĞIZ”

Şoförlerle birlikte açıklama yapan Karaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi, yetkililere sorunlarının çözülmesi çağrısında bulundu.

“Bizler taşımacı esnafı olarak işimizi yapamaz duruma geldik” diyen Canuylasi, şunları söyledi:

* “Halimiz ciddi anlamda iç acıcı değil. İvedilikle sorunlarımıza bir çare bir derman beklemekteyiz. Bu sebepten de indi bindi sektöründe çalışan 200 tane meslektaşımız bu gelen zamlardan dolayı bu işi yapamayacaklarını bildirdi.

* Biz de gerek valiliğimize, siyasi partilerimize, emniyetimize dilekçelerimizi ilettik. Araçlarımızı evlerimizin önüne koyduk. İşi yapamayacağız. Siyasilerimizden bu konuda destek beklemekteyiz.

* Bizler stokçu değiliz. Bizler her zaman devletimizin yanında olmuş hem halk hem esnafız. Darbe sırasında Türkiye’de bizim esnafımızın neler yaptığı aşikârdır. Bununla da gurur duyuyoruz.”

“YOLLARI KAPATMAK İSTEMİYORUZ”

Sorunlarına çözüm bulunmaması durumunda kontak kapatma eylemine taksi ve okul taşımacılığı yapan esnafların da dahil olacağını kaydeden Başkan Cemalettin Canuylasi, sözlerine şöyle devam etti:

* “Yaşanılan pandemi döneminden en ağır hasarı almış meslek gruplarıyız. Pandemi akabinde oluşan mazot zamları, yedek parça, amortisman, sigorta ve benzeri gibi noktalara gelen zamlar bizim işimizi yapamaz hale getirmiş. Bugünkü gelinen noktaya gelmişizdir.

* Belediyemizin belediye otobüslerine 4 yıldır hiç zam yapmayışı ve gelen zamlara rağmen biz mazot zammı artışında taleplerimiz oluyor hala bugün görüşülecek dilekçelerimiz var belediye otobüsü taşımacılığıyla benim esnafımın, öğrenci servisçimin, indi bindinin, taksici esnafımın arasındaki uçurum farkı kat ve kat artmıştır. Bu artış müşteri kaybına da dönmüştür.

* Esnaf iyice iş yapamaz hale gelmiştir. Başlatmış olduğumuz esnafımın bu çalışmama kararına öğrenci servisi esnafım da dahil olacaklar. Başka bir gün taksici esnafım da dahil olacak. Biz yolları kapatmak istemiyoruz. Biz huzursuzluk vermek istemiyoruz. Biz ekmeğimizin peşinde olan bir esnaf kuruluşuyuz.”

“YETKİLİLERDEN BU SORUNA ÇARE BEKLİYORUZ”

Sorunlarına çözüm bulunmaması durumunda kontak kapatmaların devam edeceğini ifade eden Cemalettin Canuylasi, şunları belirtti:

* “Biz 50 yıldır Karaman’a hizmet ediyoruz. Her gelen belediye başkanlarımız siyasilerimiz 5 yıl bizi yönetti koydu gittiler ama bize dert koydular gittiler. Biz artık gelen siyasilerimizden bizi yaşatabilecek can suyu istiyoruz. Karaman halkımızdan özür diliyoruz. En kısa sürede bu işler çözülür çözülmez tekrardan işimizin başında olacağız.

* Bu konuya çözüm bulunmazsa kontak kapatmalar devam edecek. Derdi olmayanın sevdası olmaz. Bizim derdimiz halkımız, esnafımız. Esnafımız neredeyse biz oradayız. Şu anda aldıkları karar çalışmama kararı. Biz artık yetkililerden bu soruna bir çare bekliyoruz.”

Minibüs şoförlerinin kontak kapatma kararının ardından CHP Karaman İl Başkanı Mustafa Cem Kağnıcı, Karaman Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Cemalettin Canuylasi’yi ziyaret ederek eylemlerine destek verdi.