Akaryakıtta ‘rüşvet çarkı’ kurmuşlar… Soruşturma tamamlandı

Diyarbakır’da piyasanın altında düşük fiyatla faturasız benzin ve mazot satışı yapan akaryakıt istasyonlarına göz yumarak karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 15 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede sanıkların kurdukları rüşvet çarkı dudak uçuklattı. Aldıkları maaşa göre hesaplarındaki gelir gider orantısızlığını katıldıkları toplantılarda aldıkları ‘huzur hakkı’ paralarıyla açıklamaya çalıştılar…

Özgür CEBE

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalardan önce piyasanın altında, faturasız benzin ve mazot satışı yapan akaryakıt istasyonlarıyla anlaşma yaparak karşılığında rüşvet alıp haksız kazanç sağladığı iddiasıyla tutuklanan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil ile haklarında adli kontrol kararı verilen eski İl Müdürü ve sonradan Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanlığına getirilen Hayrettin Bahçıvancı ile memurlar Murat Şahinli ve Veysel Sarı ile ilgili soruşturma tamamlandı.

“DÜŞÜK BENZİNE GÖZ YUMDU KARŞILIĞINDA DÜZENLİ RÜŞVET ALDI”

Diyarbakır Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianameye göre, EPDK adına denetim yetkisi bulunan Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Esat Yeşil, eski İl Müdürü ile iki memur akaryakıt istasyonlarının düşük benzin ve mazot satışı yapmalarına göz yumdu, bu kişilerin faturasız satış yapmalarına rağmen işlem yapmadı, karşılığında düzenli rüşvet aldı.

ÇEVRİMDIŞI MANUEL SİSTEMLE HAKSIZ KAZANÇ

Satışı yapılan akaryakıtın pompa üzerindeki ücret ve litre miktarının sistemden görünecek ve kayıt altına alınacak biçimde denetlenmesi gerekirken, pompa satışlarının çevrimdışı, manüel bir sistem kullanılarak daha ucuza faturasız satış yapıldı, sanıklar da buna göz yumdu.

Kantar bulunan akaryakıt istasyonlarında iki yılda bir ölçü ayar mühürlerini kontrol yetkileri olmasına rağmen dört sanık bunu yapmayıp, denetimsiz birçok bayinin haksız rekabet ortamı yaratarak kamuyu zarara uğrattı.

ÜCRET VE LİTRE MİKTARINI GÖSTEREN EKRANI KAPATTILAR

İl Müdürü Esat Yeşil, denetim süresi yaklaşan istasyon sahiplerinin, dağıtıcı akaryakıt firmalarından alınması gereken akaryakıtı, kayıt dışı temin ederek sistem dışı satışına göz yumdu.

Ardından rüşvet almak için istasyon sahiplerini sanık Murat Şahinli’ye yönlendirdi.

Takip edilen bir tanker, istasyona kayıt dışı boşaltma yaparken güvenlik güçlerince fark edilerek müdahale edildi.

İstasyon sahibi İl Müdürü Esat Yeşil’i arayıp ne yapması gerektiğini sordu, Yeşil de kendisine, “Akaryakıt bize ait değil dersin, tutanak tutulursa da imza atma sakın” dedi.

Bu görüşme telefon dinleme kayıtlarıyla belgelendi.

Rüşvete bağlanan istasyonlardaki pompalardaki ücret ve litre miktarını gösteren ekran belli tuşlar kullanılarak önce çevrimdışı moduna alındı, sonra kayıt dışı faturasız satış yapıldı.

GİZLİ ŞİFRELER KULLANILARAK SİSTEM DEVRE DIŞI BIRAKILDI

Bir başka istasyonda ise otomasyon sistemi devre dışı bırakıldı, pompalara gizli şifre girilerek sistem manüel hale getirildikten sonra kayıt dışı satış yapıldı.

Akaryakıtın depolandığı tankların içindeki miktarın belli olmaması için işletmeciler “Prop” denilen bir aletle müdahale etti.

Bu durum güvenlik güçlerince tespit edilince çalışanlar Esat Yeşil’i aradı. Esat ise, “Orası polis bölgesidir, jandarmanın yetki alanı dışındadır” diyerek denetime giden jandarma görevlilerine telefonda küfür ve hakaret ettikten sonra olayın açığa çıkmaması için istasyon sahibini ne yapması gerektiği konusunda yönlendirdiği telefon dinleme kayıtlarıyla tespit edildi.

TELEFON DİNLEMELERİNE TAKILDI

Pompa ile yazar kasa arasındaki otomasyon bağlantısını koparan işletmeciler, bu şekilde her pompada ayrı bir fiyat oluşturdu.

Bu işlemin kayıtlı petrol dağıtıcı firma haricinde, kaçak şekilde petrolün istasyondaki tanklara dolumunun yapılarak satışı için yapıldığı tespit edilince sanık Yeşil, memur olan sanık Murat Şahinliyi arayıp, jandarmayı kast ederek, “Bu şerefsizler, şeyleri nasıl devre dışı bırakıyorsunuz diye sorup her şeyi tutanağa geçiriyorlar, dikkat etsinler, bir şey söylemesinler” diyerek istasyon sahiplerini tembihledi.

Sanık Yeşil polisin işlem yaptığı bir istasyon sahibine, “Hiçbir şeyi kabul etmeyin, elektrik kesilmiş, yanlışlık olmuş falan deyin” diyerek usulsüzlüklere göz yumarak suçu gizledi.

Memur sanık Veysel Sarı yetkisi olmadığı halde bir istasyona kontrole giden güvenlik güçlerine engel olmaya çalışmak için özel aracıyla istasyona gittiği kamera kayıtlarıyla belirlendi.

MASAK: GELİR VE GİDER DENGESİZLİĞİ VAR

Sanıkların hesap hareketlerindeki gelir, gider dengesizliği de MASAK tarafından rapor edilerek savcılığa bildirildi.

Rapora göre, İl Müdür Esat Yeşil’in aylık maaşla sahip olamayacağı bir hesap bakiyesi tespit edildi.

Yeşil ise bu durumu “Gelir giderdeki dengesizlik aylık maaşımın dışında katıldığım toplantılardan aldığım huzur hakkı, satışını yaptığım gayrı menkullerim, eşimin hisse sahibi olduğu Özel Hastane geliridir” diyerek izah etmeye çalışması dikkat çekildi. MASAK raporuna göre Hayrettin Bahçıvan’ın gelir ve gider hesap hareketlerinde ciddi orantısızlık olduğu bilgisi yer aldı.

ÖZEL ARAÇLARINI DOLDURUP PARA ÖDEMİYORLARDI

Akaryakıt istasyonu sahipleri de ifadelerinde, Esat Yeşil ile Veysel Sarı’nın hiçbir ücret ödemeden istasyona gelerek özel araçlarının depolarını doldurup hiçbir ücret ödemediklerini, ayrıca usulsüz yapılan işlemler için şirket kaşesi, e-devlet şifreleri ile birlikte nakit para verdiklerini itiraf ederek sanıklardan şikâyetçi oldular.

Rüşvetle suçlanan dört sanığın yargılanmasına önümüzdeki günlerde Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

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