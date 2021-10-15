Akaryakıtta zam kuyruğu

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak akaryakıt zammı öncesi istasyonlarda kuyruklar oluştu. Bazı vatandaşların bidonlara benzin doldurduğu görüldü.

Sozcu.com.tr

Bu gece yarısından itibaren uygulanacak benzine 40 kuruş, motorine 41 kuruş zam öncesinde akaryakıt istasyonlarında kuyruklar oluştu. Edinilen bilgilere göre İstanbul, Ankara, Denizli ve Gaziantep’teki bazı istasyonlarda kuyruklar gözlemlendi.

BİDONLARA DOLDURDU

Ankara’dan paylaşılan görüntüde gece yarısına saatler kala bir akaryakıt istasyonunda vatandaşın bidonlara benzin doldurduğu görüldü.

“VATANDAŞ ZAM ÖNCESİ AKARYAKIT ALMAYA ÇALIŞIYOR”

CHP Parti Meclisi Üyesi ve Genel Başkan Başdanışmanı Deniz Demir de bir akaryakıt istasyonundan izlenimlerini paylaştı. Sosyal medya hesabından akaryakıt istasyonundaki yoğunluk görüntüsünü paylaşan Demir, “Görüntüyü az önce çektim. Gece yarısı gelecek zam öncesi, vatandaş akaryakıt almaya çalışıyor” dedi.

Gaziantep’teki akaryakıt istasyonundan görüntü paylaşan Şahinbey Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Hasan Şencan, “Tarihe not düşsün AKP döneminde benzin kuyruğu” ifadelerine yer verdi.

“VATANDAŞI BU DURUMA DÜŞÜREN AKP UTANSIN”

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan da akaryakıt istasyonundaki kuyruk görüntüsünü paylaşarak, “AKP demek zam demek. Uzun mazot kuyrukları demek. Türkiye’nin her yerinden benzer görüntüler geliyor. AKP’nin ülkeyi getirdiği nokta bu” dedi.

CHP Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, Ankara’da vatandaşın damacanaya benzin doldurduğu görüntülere ilişkin, “Vatandaş benzin – motorin kuyruğunda… Damacanalara depoluyorlar! Vatandaşı bu duruma düşüren AKP utansın” yorumunu yaptı.

ERDOĞAN ‘TÜRKİYE’DE KUYRUK YOK’ DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Amerika’nın, İngiltere’nin halini görüyorsunuz değil mi? Benzin yok benzin. Almanya’da kuyruklar, Fransa’da kuyruklar, yiyeceklerini bulamıyorlar, Türkiye’de böyle bir sorun yok” ifadeleri kullanmıştı.

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