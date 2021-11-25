Türk lirasında yaşanan tarihi değer kaybının ardından akaryakıta gece yarısı zam yağmuru yağdı. Benzine 1 lira 2 kuruş, motorine 1 lira 6 kuruş LPG'ye ise 65 kuruşluk zam gelmişti. SÖZCÜ'ye konuşan araç sahipleri, "Bıçak kemiğe dayandı. Araç çalıştırmaya korkar olduk" diye isyan etti. Öte yandan yılbaşından bu yana benzinin litre fiyatına 2 buçuk lira, motorinin 3 lira 20 kuruş, LPG'nin ise 4 lira zam gelmiş oldu.
Anasayfa Alaturka Online Akaryakıttaki zam fırtınası araç sahiplerini çileden çıkardı