“Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması” başvuruları başladı

İSTANBUL (AA) – Çağdaş sanat alanındaki gelişmeleri teşvik etmek ve genç sanatçılara destek olmak amacıyla gerçekleştirilen Akbank 39. Günümüz Sanatçıları Ödülü Sergisi Yarışması'na başvurular başladı.

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ve Akbank Sanat iş birliğiyle düzenlenen yarışmaya 11 Temmuz'a kadar 40 yaş altındaki herkes başvuru yapabilecek.

Adaylar, fotoğraf, resim, heykel, video, enstalasyon, cam, baskı, grafik tasarım ve yeni medya gibi çağdaş sanatın tüm ifade biçimlerini içeren eserleriyle yarışmaya katılabilecek.

Bu yılki jüri üyeleri Agah Uğur, Leyla Alaton, Saruhan Doğan, Gönül Nuhoğlu, Derya Bigalı ve serginin küratörlüğünü de üstlenen Murat Tabanlıoğlu olacak.

Birinciliğe değer görülen eser 15 bin, ikinci eser 10 bin, üçüncü eser 5 bin lirayla ödüllendirilecek.

Eserler 07 Eylül-30 Ekim arasında Akbank Sanat'ta düzenlenecek sergiyle sanatseverlerin beğenisine sunulacak.