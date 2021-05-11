Akbank Sanat'ın yeni seminer programında sinema ve mitoloji konusu tartışılacak

İSTANBUL (AA) – Akbank Sanat ve Psikesinema & Psikeart iş birliğiyle düzenlenen "Sinema ve Psikiyatri Seminerleri" mayıs ayı programı ile devam ediyor.

Akbank Sanat'tan yapılan açıklamaya göre, koordinatörlüğünü Prof. Dr. M. Emin Önder'in üstlendiği seminer serisinin dördüncüsü, 13 Mayıs'ta "Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış" başlığı ile Darren Aronofsky'ın 2006 yapımı "Kaynak" filmi üzerine gerçekleştirilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. M. Emin Önder, etkinliklerle ile ilgili değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"Mitoloji, halk kültürlerinde yer alan tanrılar, süper kahramanlar, yaradılış ve tufanlar, ölüm ve yaşam anlayışlarını yorumlayıp inceler, özellikle insanların öteki öykülerini sınıflandırmaya çalışır. Bu öyküler nesilden nesle aktarılarak halkların belleğini oluşturur. Bu anlayışla yola çıkarak belleğimizde yer alan hikaye ve destanları sinema aracılığıyla tekrar gözden geçirme fırsatı bulacağız. Ya doğrudan yansıtılan mitolojik filmlerle ya da mitolojik hikayelerden köken alan çağdaş hikayelerle geçmişe bakacağız."

Haziran ayına kadar devam edecek ve Akbank Sanat'ın YouTube kanalından gerçekleştirilecek seminerde ayrıca "Sinema ve Mitoloji" başlığı altında "Mitlerin Ortak Özelliği: Yaratılış" ile "Türk Filmleri ve Mitolojik Öğeler" konuları ele alınacak.