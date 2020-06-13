Akbank ve Microsoft iş birliğiyle gençlere yapay zeka eğitimi

İSTANBUL (AA) – Akbank, üniversite öğrencilerinin gelişimine ve eğitimlerine katkı sağlamak amacıyla Microsoft ile iş birliği yaparak AI Academy’e üniversite öğrencilerinin katılımını sağladı.



Akbank açıklamasına göre, yaklaşık 900 üniversite öğrencisinin başvurduğu AI Academy’de 30 üniversite öğrencisi 2 ay süre ile yapay zeka teknolojisinin temelleri üzerine eğitim alacak.



Bankanın üniversite öğrencileri için sunduğu gelişim programları kapsamında Microsoft ile yaptığı bu iş birliğiyle gençlerin, yapay zeka ile ilgili temel kavramlara hakimiyetleri, genele açık örnek veri setlerinden yola çıkarak "Microsoft Azure Machine Learning" ortamında bir model geliştirmeleri ve gerekli uygulamalı becerileri ve iş bakış açısı kazanmaları hedefleniyor.



– "Geleceğin veri bilimcilerinin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank İnsan ve Kültür Genel Müdür Yardımcısı Pınar Anapa, bankanın veri bilimi ve yapay zeka konusunda gelişmiş bir teknoloji ve yetkinliklere sahip olduğunu ve Microsoft gibi önemli bir teknoloji şirketiyle birlikte bu alanda üniversite öğrencilerine yeni fırsatlar yaratıyor olmaktan dolayı gurur duyduklarını dile getirdi.



Anapa, şunları kaydetti:



"İnsan ve Kültür olarak yeni teknolojileri, yenilikçiliği ve geleceğin iş yaşamına bugünden hazır olmayı çok önemsiyoruz. Bu konularda inovasyon merkezimiz Akbank Lab ile de çok yakın çalışıyoruz. Birlikte, iş ortağımız Microsoft ile başlattığımız ve gençler tarafından yoğun ilgi gören Yapay Zeka Akademisi projemiz ile geleceğin veri bilimcilerinin yetiştirilmesine katkı sağlıyoruz. Gençlerle ilgili farklı alanlarda yaptığımız iş birlikleri ile onlarla etkileşimde olmaya devam edeceğiz."