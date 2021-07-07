Akbank’ta teknik sorun devam ediyor

Akbank’ta dijital bankacılık sisteminde dün başlayan sorunlar bugün de devam ediyor. Akbank müşterileri bankacılık işlemlerini yapamadıklarını belirtiyor.

Sosyal medyada da Akbank müşterileri, yaşadıkları sorunları paylaşarak duruma tepkilerini ifade ediyor.

Akbank tarafından yapılan yazılı açıklamada, sorunun ve çözüm çalışmalarının sürdüğü belirtildi ve özür mesajına yer verildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“06.07.2021 tarihinde başlayan ve bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler sürmektedir. Müşterilerimize hizmet verdiğimiz tüm kanallarımız bu sorundan etkilenmektedir. İlgili birimlerimiz ve teknoloji iş ortaklarımız çözüm için çalışmalarına devam etmektedir.

Durumun siber saldırıdan kaynaklandığına dair internet ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamız ve müşterilerimizin bilgi ve kayıtlarına ilişkin herhangi bir güvenlik problemi bulunmamaktadır, sorunun giderilmesini takiben işlemlerimiz devam edecektir.

Müşterilerimiz, bu süreçte yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi için aldığımız önlemlere Akbank.com’dan ulaşılabilirler.

Bu süre zarfında hizmetlerimizde yaşanan aksaklıklar için özür diliyoruz.”

KREDİ KARTI ÖDEMELERİNE BİR GÜN ÖTELEME

Akbank’ın internet sitesinde yer alan açıklamada ise kredi kartı ödemelerinin bir gün ötelendiği belirtildi.

Yaşanan sorunla ilgili alınanlar önlemler şöyle sıralandı:

“06.07.2021 tarihinde başlayan ve devam eden bankamız ana bilgisayarındaki teknik sorundan kaynaklanan kesintiler ile ilgili olarak;

* Ekstre ödemesi 06.07.2021 tarihinde olan kredi kartları müşterilerimizin son ödeme tarihi bankamız tarafından bir gün ötelenmiştir.

* Kredi vadesi veya taksit tarihi 06.07.2021 olan ticari krediler ve tüketici kredileri için o gün faiz işletilmeyecektir/işleyen faiz geri ödenecektir.

* Müşterilerimize ekstre, kredi ve taksit ödemeleriyle ilgili herhangi bir gecikme faizi yansıtılmayacaktır.

* Müşterilerimizin ekstre ötelemeleri, kredi vadesi ve taksit ödemeleriyle ilgili ek bir işlem yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Gelişmelere paralel olarak ilave önlemler alınacaktır.”

Akbank’ın sosyal medya hesaplarından dün paylaşılan mesajda “Bugün bankamız sistemlerinde yaşanan yavaşlama ve kesintilerin siber saldırı nedeniyle olduğuna dair kamuoyuna yansıyan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bankamızda hiçbir güvenlik sorunu bulunmamaktadır. Problemin giderilmesi için ilgili birimlerimiz çalışmaktadır.” denilmişti.