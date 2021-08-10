Akbelen ormanlarında gece yarısı jandarma müdahalesi

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarını korumak için nöbet tutan köylüler ve çevrecilere gece yarısı jandarma müdahale etti. Köylüler ve çevreciler nöbet tutulan alandan iteklenerek çıkarıldı. Bazılarının da sürüklendiği belirtildi. O anlarda bir çevrecinin “Abiciğim korkma abiciğim!” diye gözyaşı döktüğü kameralara yansıdı.

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy‘deki Akbelen ormanlarının maden ocağı yapılmak amacıyla ağaç kesimini engelleyen ve Kurban Bayramı’ndan bu yana nöbet tutan İkizköylüler ve destek veren çevre örgütleri temsilcilerine bu gece yarısı yaklaşık 250 jandarmanın müdahale etti.

KÖYLÜLER SÜRÜKLENEREK ALANDAN ÇIKARILDI İDDİASI

Saat 24.00 sıralarında bölgeye gelen jandarma ekipleri, pankartlar, çadırlar ve alandaki eşyaların alınarak bölgenin terk edilmesini istedi. Köylüler ve çevrecilerle jandarma arasında gergin anlar yaşandı. Ardından köylü ve çevreciler jandarma tarafından iteklenerek alandan çıkarıldı. Bu arada bazı köylülerin yaralandı. Köylüler sık sık “Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz” ve “Savunma Hakkı Engellenemez” sloganları attı.

KELİMELERİN YETERSİZ KALDIĞI YERDEYİZ

Köylülerden Esra Işık yaptığı açıklamada “İnsanlık suçunun had safhaya ulaştığı bir geceydi. 15 yaşındaki kardeşim ile çadırlı nöbetteki birçok arkadaşım yerlerde sürüklendi, kışkırtıldı, bunlar yapıldıktan sonra karşımızda alay eder gibi gülündü. Nöbet alanından zorla sürüldük. Tek suçumuz Akbelen ormanını korumaya çalışmak ve nöbet tutmaktı. Yine yapılan şirketi korumak, halka zulmetmek. Burada geçen gün 100 ağaç kesen Limak ve IC İçtaş’ın sahipleri olduğu Yeniköy Kemerköy termik santrallerine hiçbir yaptırım uygulanmazken onlardan ormanları korumaya çalışan, günlerdir yangınlardan gece gündüz nöbet tutan bizlere bu kötü muameleyi, bu insanlık dışı davranışları layık gördüler. Kelimelerin yetersiz kaldığı yerdeyiz, desteklerinize en çok ihtiyaç duyduğumuz kritik bir zamandayız” ifadelerini kullandı.

NÖBET ALANINDAN 300 METRE İLERİYE GÖTÜRÜLDÜLER

Köylüler ve çevreciler nöbet tutma yerinden yaklaşık 300 metre ilerideki Milas- Ören karayolunun kenarına götürüldüler. Köylüler ve çevrecilerin jandarmanın önünde yere oturarak beklediği görüldü. İkizköy Çevre Komitesi’nden Deniz Gümüşel de yaptığı açıklamada “Şu anda gözaltı yok önce ormanlık alana doğru gidemiyoruz, şu anda 4 avukatımız olaya müdahale ediyor, komutanlar görüşüyor, olay yerine bir TOMA getirdiler.. Biz Milas- Ören yolu kenarında bekliyoruz, Bodrum ve Milas’tan gelen yeni arkadaşlarımız var” dedi. Bölgede gergin bekleyişin sürdüğü belirtildi.





KADINLAR BARİYERİN ÖNÜNE YATARAK SABAHLADI

Akbelen ormanlarındaki nröbet çadırına müdahale edilmesinin ardından İkizköylü kadınlar bu sabahı jandarma bariyerinin önüne yatarak geçirdi. Bölgeden ayrılmayan köylüler ve çevrecilerin İkizköy’e geçişine de izin verilmedi.

Gece yarısı köylülere desteğe gelen CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin şunları söyledi: Akbelen ormanında yaşam alanlarına sahip çıkan ve meşru demokratik hakkını kullanan köylülere ve çevrecilere jandarma müdahale ediyor. Hak aramak meşru bir eylemdir. İktidarı Anayasal haklarını kullanan köylülerin demokratik mücadelesine saygılı olmaya çağırıyoruz. Yangına müdahale edemeyen iktidar, ormanlarının kesilmesine itiraz eden vatandaşlara müdahale ediyor. Demokratik protesto haktır. Ormanına sahip çıkan köylülere engel olacağınıza 5’li çetenin ülkeye çökmesine engel olun. Ormanı koruyan köylüye değil, yangınlara müdahale edin.

İkizköylülere bu sabah saatlerinden itibaren bölgeye gelen siyasi parti üyeleri ve temsilcileri de destek verdi. Köylüler ve çevreciler Milas- Ören karayolunun kenarında bekliyor.

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