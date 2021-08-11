Akbelen ormanlarında tansiyon düşmüyor, köylü direniyor

Muğla’nın Milas ilçesinde yaklaşık bir aydır orman nöbetinde bulunan köylü ve çevrecilerin jandarma tarafından bölgeden ayrılmaları istenince başlayan gerginlik bugün de devam etti. Akbelen ormanlarına yakın bölgede çadır kurarak direnişe devam eden köylülere Türkiye’nin dört bir yanından destek yağdı. İkizköy Çevre Platformu üyesi Deniz Gümüşel, “Sık sık yaşanan gerginlikler kesinlikle bizden kaynaklanmıyor. Burada her geçen gün doğaseverlerin, çevreye duyarlı vatandaşların sayısın artması, nöbet tutan kişilerinin çığ gibi büyümesi ve ormanları koruyacak duyarlı insanların toplanması başta şirket olmak üzere birilerini rahatsız etmiş durumda” diye konuştu.

YAŞAR ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’deki Akbelen ormanlarının termik santrallerine kömür sağlamak amacıyla kesilmek istenen 700 dönümlük ormanlık alan için Kurban Bayramı’nın birinci gününden itibaren nöbet tutan köylüler ve çevrecilerin kurduğu nöbet alanı önceki gece yarısı bölgeye gönderilen 200 jandarma tarafından boşaltılmış gerginlik yaşanmıştı.

TÜRKİYE’DEN ÇIĞ GİBİ DESTEK YAĞDI

Akbelen ormanlarının girişindeki bir tarlada çadır kurarak eylem ve nöbetlerini sürdüren köylülere bugün de Ekoloji Birliği Derneği, CHP İzmir Karabağlar İlçe Örgütü, Doğanın Çocukları, Kazdağları Dayanışma Grubu, Muğla Çevre Platformu, Bodrum Yurttaş İnsiyatifi ile Balıkesir, Çanakkale, Aydın, Denizli ve İzmir ile Muğla ilçelerinden gelen yaklaşık 300 kişi destek verdi.

45 DERECE GÜNEŞİN ALTINDA BEKLİYORLAR

Milas Belediyesi ile sivil toplum örgütlerinin yiyecek içecek ve çadır desteğinde bulunduğu köylülerin ormanlık alandan uzaklaştırılmak için Muğla Valiliği’nin aldığı orman alanlarında toplanmak, piknik yapmak kararının bahane edilerek direncin kırılmak istendiğini belirten İkizköy Çevre Platformu üyesi Deniz Gümüşel “Sık sık yaşanan gerginlikler kesinlikle bizden kaynaklanmıyor. Burada her geçen gün doğaseverlerin, çevreye duyarlı vatandaşların sayısın artması, nöbet tutan kişilerinin çığ gibi büyümesi ve ormanları koruyacak duyarlı insanların toplanması başta şirket olmak üzere birilerini rahatsız etmiş durumda. Bu nedenle ormanlık bölgeden hper gün 50 metre uzaklaştırmaya çalışıyorlar. Bugün de 45 derece sıcakta tarlanın ortasında bekliyoruz, bekleyeceğiz, tek bir ağacı korumak için hiçbir yere gitmeyeceğiz, direneceğiz, ormanlık alanları talana teslim etmeyeceğiz” diye konuştu.

İkizköylülerin avukatı İsmail Hakkı Atal ise yaptığı açıklamada, “Bugün burada yaşanan sıkıntının sebebi yargı görevini yerine getirmeyen Muğla 1. İdare Mahkemesi’dir. Bugün de karar vermelerini bekleyeceğiz, bugün de karar gelmezse tazminat davasını yarın açacağız” dedi.

“NÖBET ALANINA JANDARMA YERLEŞİYOR”

Kazdağı Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği üyesi Ayhan Acar, jandarmanın bölgeye yoğun bir yığınak yaptığını ve köylülerin nöbet tuttuğu alanda kamp kurduklarını belirterek, “O bölgeye seyyar karakol kuracaklar sanırım. Erzak, alet edevatlarını getirdiler. Mavi bereliler bile gelmiş” dedi.

JANDARMA İLE KÖYLÜLER ARASINDA GERGİNLİK YAŞANDI

Bazı köylü ve çevrecilerin nöbet tutan arkadaşlarının yanına gitmek istemesi ve jandarmanın izin vermemesi üzerine yeniden gergilik yaşandı. Yaklaşık 20 dakika süren gerginlik jandarmanın izin vermesi ile sona erdi. Köylü ve yüze yakın çevrecinin Akbelen ormanı nöbet alanına 100 metre mesafede bekleyişleri sürüyor. Köyde yaşayan 21 yaşındaki Esra Işık ise “Annem, babam ve kardeşimle buradayız, ormanımızı, köyümüzü, geleceğimizi korumak için buradayız. Anlamsız bir şekilde askerimizle bizi karşı karşıya getirdiler. Ormanı ağacı koruduğumuz için neredeyse vatan haini ilan edileceğiz, yeter artık 2 haftadır Muğla Milas Bodrum yanıyor. Bunlar hala ağaç kesme peşinde, gitsinler madenlerini başka yerde çıkarsınlar bizi hayatı zehir etmesinler” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Muğla’daki termik santrallere yakıt sağlayan açık linyit ocağı 1979 yılından bu yana ÇED’den muaf bir şekilde faaliyetini sürdürüyor. 15 kilometreyi bulan uzunluğu olan kömür ocağı on binlerce dönüm orman ve tarım alanını yutarak faaliyetini sürdürüyor. Termik santraller 2014 yılındaki özelleştirilerek özel sektöre devredilirken hâlâ ÇED yapmadan kapasite artışına gitmeye çalışıyor. Termik santralin kapasite artışı ile birlikte madene yeni saha açma çalışmaları da başlarken 700 dönümlük Akbelen Ormanı’nın madene tahsis edilmesine karşı İkizköylüler iki yıldır direniyorlar. Geçtiğimiz yıl aralık ayında İkizköylülerin mahkemeye başvurması üzerine Muğla 3. İdare Mahkemesi farklı ruhsat alanlarının birleştirilerek maden kapasite artırımı projelerinin ÇED mevzuatının uygulanması zorunluluğundan kaçırıldığı iddiasını yerinde incelemek için İkizköy Linyit İşletmesinde keşif ve bilirkişi incelemesi yapılmasına karar vermişti. Halen keşif tarihi ve bilirkişi heyetinin belirlenmesi beklenirken, Yeniköy-Kemerköy termik santralleri İkizköy’ün komşusu olan Çamköy ve Karacahisar’da köylülerin tarla ve zeytinliklerini de kamulaştırmaya uğraşıyor.

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