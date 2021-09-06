Akbelen’de kritik gün öncesi köylülerden açıklama: Ormanlar sermaye değil yaşam alanıdır

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy sınırlarında termik santraller için kesilmesi planlanan 700 dönümlük ormanlık alanı kestirmemek için yaklaşık iki aydır 24 saat nöbet tutarak direniş gösteren köylüler ve çevreciler yarın mahkeme heyeti ve bilirkişinin yapacağı keşif öncesi açıklama yaptı. Köylülerin avukatı İsmail Hakkı Tanal, “Ormanların sermaye değil yaşam alanı olduğunu hep birlikte bir kez daha anlatacağız” dedi.

Yaşar ANTER

Muğla’nın Milas ilçesine bağlı İkizköy’de Yeniköy Termik Santrali için kesilmek istenen 700 dönümlük orman arazisi için yaklaşık iki aydır 24 saat nöbet tutan köylüler ve çevreciler yarın saat 13.00’de mahkeme heyetinin yapacağı bilirkişi incelemesi için destek çağrısında bulundu.

AÇIK MADEN İŞLETME İZNİ İÇİN İPTAL DAVASI AÇTILAR

Açıklamayı yapan çevrecilerin ve köylülerin avukatı İsmail Hakkı Tanal “7 Eylül Salı günü saat 13.00’te, İkizköylülerin çok uzun süredir beklediği bilirkişi heyeti Akbelen Ormanı’na keşif için gelecek. Akbelen Ormanı’nda Açık Maden İşletme İzni’nin iptali için açtığımız davada bilirkişi keşfi sırasında hep birlikte Akbelen ormanlarını vermeyeceğiz, diyoruz. Buradaki çığlığı tüm Türkiye’nin duymasını istiyoruz” dedi.

“SANTRALLER HALKI ZEHİRLEMEYE DEVAM EDİYOR”

Tanal açıklamasının devamında ise, “Tam da 7 Eylül Dünya Temiz Hava Günü’nde yapılacak keşif için kömürün bir gelecek olmadığını, termik santrallerin halkı zehirlemeye devam ettiğini ve Akbelen Ormanı’nın bu bağlamda ne kadar kritik bir öneme sahip olduğunu anlatmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Bilirkişi heyeti tarihi ilk olarak 30 Temmuz 2021 olarak belirlenmişti. İkizköylülerin daha geniş bir bilirkişi heyeti talebi doğrultusunda yaptığı itirazla birlikte Orman Genel Müdürlüğü ve davaya taraf olan Yeniköy Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. de bazı itirazlarda bulunmuş, bu nedenle 30 Temmuz’da yapılacak bilirkişi keşfi iptal edilmişti. Yeni tarih ise yürütmeyi durdurma kararından çok kısa süre sonra 7 Eylül 2021 olarak belirlendi.

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